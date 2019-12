Alle må hjælpe med at passe på naturen

Nogle gange kan jeg blive både forbistret, forbandet og ked af det på samme tid. Sådan havde jeg det, da jeg læste om krybskytten, der havde nakket den fredede hvide dåhjort i Herslev. Formentlig blot for at have et flot trofæ hængende hjemme i stuen. Her i Gundsømagle, hvor jeg bor, har vi også haft et hvidt dådyr. Og det har glædet mange af os. Vi talte om det - 'Har du set det?', 'Ja, jeg så det i Gulddysseskoven'. En særlig naturoplevelse at se det unikke dyr lige her. Vores natur er vores fælles gode. Og naturen er helt afhængig af, at vi passer på den. Både hverdagens grøftekanter, skove og fjorden. Men endnu mere, når det kommer til unikke dyr som en hvid dåhjort. Vi har set skandalerne før. Vores store rovfugle er blevet forgiftet. Levesteder er ødelagt. Helt almindelige fugle som vibe, lærke og svale er i tilbagegang. Vi har mistet intet mindre end 340 arter i naturen over de sidste 150 år. Vi politikere, foreninger som Naturfredningsforeningen og vores nationalpark, Skjoldungernes Land, kan gøre meget for naturen. Men hvis ikke hver enkelt dansker hjælper med at passe på det unikke og det truede, så forsvinder det. Den hvide dåhjort er ikke bare ét dyr. Det er vores dyr. Jeg forlanger ikke, at alle borgere hver søndag skal ræse rundt ude i naturen og samle plastik og passe på dyrenes levesteder - selvom det kunne være hyggeligt. Men man kan da i det mindste lade være med at skyde vores fælles unikke dyr.