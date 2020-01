Åbent brev til Mette Gjerskov (A)

Hej Mette

Trafikministeren har netop modtaget et notat fra DOT, der omhandler pensionisters rabat i den kollektive trafik. Man afskaffer det såkaldte "mimrekort" og erstatter det med rejsekortet. Herefter betales for den enkelte rejse med 40% rabat. Overgang til rejsekortet vil give mange pensionister utryghed. Hertil kommer, at det for rigtig mange aktive pensionister (især i hovedstadsområdet) vil betyde en betydelig økonomisk merudgift. Med mimrekortet kan man tage ud i det blå, uden at tælle på knapper. Med den nye ordning bliver det en anden sag, så skal det nøje overvejes om der er råd. DOT påpeger, at det for dem er økonomisk neutralt. Man giver bedre rabat til pensionister længere ude i region Sjælland, men der er så nogen, der må betale dyrt for det. Håber ikke regeringen vil stå på mål for dette. Hvis den økonomiske ramme er hugget i granit, så må man nødvendigvis lave en social profil på adgang til pensionistrabat. Jeg skal derfor anmode dig om, at rejse det over for Trafikministeren og i andre relevante fora. Står gerne til rådighed for spørgsmål og dialog om emnet.