1. maj i en coronatid

Vi må nu side der hjemme og fejre dagen helt alene eller sammen med familien. Men 1. maj er nu engang 1. maj. I år er der særlig behov for at gøre sig nogle tanker om det samfund, som vi har. Og det samfund vi vil have. Tanker om hvordan solidariteten kan gennemsyre vores samfund.

Når vi kommer på den anden side af coronakrisen, og samfundet er kommet nogenlunde i gang, så må der rejses en diskussion om hvilket samfund, vi skal have. Vi skal tage bestik af, hvordan håndteringen af denne krise har vist, at vi har brug for et mere solidarisk samfund med samfundsmæssig styring af produktion og finanssektoren. Kommunisterne peger på socialismen som løsningen.