(Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Tricktyv i Viby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tricktyv i Viby

Roskilde Avis 112 - 13. december 2017 kl. 11:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tricktyv slog til, mens en kvinde ventede på, at hendes barn kom ud fra en børneinstitution på Ørstedvej i Viby. Da kvinden skulle til at sætte sig ind i bilen, blev hun kontaktet af en fremmed mand, der spurgte om vej til KulturCosmos. Kvinden forklarede manden, hvordan han skulle finde frem til stedet. Lige bagefter kom barnet ud til bilen, og de to kørte fra stedet.

Det var først et stykke tid efter, kvinden opdagede, at tasken manglede på forsædet. Da hun spærrede sit dankort, oplyste banken, at der var hævet to gange på kortet. Det var sket på en tankstation og i en hæveautomat. Det samlede beløb var på 2.350 kroner.

Den fremmede mand beskrives som østeuropæisk af udseende, 37-42 år, 185-190 cm høj, kraftig kropsbygning. Huden var hvid, og han var enten kronraget eller skaldet, skægstubbe. Sproget var gebrokkent dansk. Han var klædt i en armygrøn dynejakke. Manden havde ikke selv mulighed for at stjæle tasken, så politiet regner med at spørgsmålet om KulturCosmos var en afledningsmanøvre, så en medsammensvoren kunne stjæle tasken. En person som kvinden ikke bemærkede.

Har man set en mand, der svarer til beskrivelsen eventuelt i selskab med en anden person i området, vil politiet gerne have et tip på telefon 114.

ja-