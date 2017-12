Røver og bedrager skal for Retten i Roskilde

Otte af sagerne drejer sig om bedrageri mod en anden kvinde. Ifølge anklageskriftet overtalte han kvindens bank via telefonen til at overføre penge til egen konto. Han er også tiltalt for at have oprettet en mobilpay-konto i kvindens navn, og derefter brugt den flittigt.