Narkohunde fandt tæt på et kilo hash

Politi med narkohunde var torsdag formiddag på en adresse i Roskildes vestlige del, hvor der var mistanke om, at en 49-årig mand fra Roskilde opbevarede narko. Betjentene traf den 49-årige, som ikke ønskede at samarbejde med politiet. Han blev derfor anholdt, og politiet gennemgik villaen med narkohunde og stedet blev ransaget. Her fandt politiet 845 gram hash, 5,46 gram amfetamin og et femcifret kontantbeløb.