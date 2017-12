Løbske lastbilhjul på Køgevej

For anden gang inden for kort tid har en lastbil tabt hjul under kørslen. Denne gang skete det onsdag eftermiddag på Køgevej ved Gadstrup. Her faldt et dobbelthjul af en lastbils midterste aksel. De to hjul rullede hver for sig ind i andre biler på vejen. Det ene hjul nåede at ramme to personbiler, før end det lå stille. Det andet hjul ramte en enkelt bil. Ingen i køretøjerne kom til skade ved uheldet.