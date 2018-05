En 66-årig mand fra Roskilde er anklaget for at være gerningsmanden bag hærværket af Lise Nørgaard-bænken i Algade. Sagen er for retten torsdag. (Foto: Anette Gundlach)

Hærværk på Lise Nørgaard skal i retten

Det lykkedes politiet at komme på sporet af gerningsmanden via nogle malerklatter, som trak et spor til den nærliggende Snæversti, som er videoovervåget. Billederne fra kameraet viste en 66-årig mand fra Roskilde, som politiet kendte i forvejen.

Ud over anklagen om hærværet på de to statuer, er den 66-årige anklaget for at have truet og slået en kvinde med en paraply. Ifølge anklageskriftet skete det i Byens Hus i marts 2017, to andre voldsager og et tyveri af en kirkebøsse er også en del af anklageskriftet. Sidstnævnte skete i Fredericia.