Når de ældste elever igen skal starte i skole, tilbyder ZBC i Ringsted, at skoler kan lægge deres valgfag som madkundskab og håndværk og design på ZBC med faglærte undervisere. - Det er win-win, siger uddannelseschef på ZBC, Michael Bang Dyrehave (tv.).Foto: ZBC

ZBC tilbyder valgfag til skoler med pladsmangel

På grund af de nye afstandskrav vil mange grundskoler få pladsproblemer, når de ældste elever vender tilbage. Derfor gør ZBC nu skolerne opmærksomme på, at de kan flytte deres valgfag til erhvervsskolen.

Mange grundskoler forudser problemer med at få plads til alle, når de ældste elever skal tilbage på skolebænken. Men nu er der hjælp at hente fra ZBC, der har tilbudt at køre valgfag på erhvervsskolens matrikel.

I mange af ZBC's værksteder er der nemlig i forvejen god plads mellem eleverne, og samtidig kan de unge få mulighed for at prøve deres interesser af i professionelle rammer med uddannede faglærere.

- Hvem vil ikke gerne undervises af en kok i madkundskab eller en tømrer i håndværk og design? Hvis det samtidig kan hjælpe skolerne her under coronakrisen, så ser vi det som en ren win-win, siger uddannelseschef på ZBC Michael Bang Dyrehave.

Endnu ved ingen, hvornår grundskoler og erhvervsuddannelserne kommer til at åbne op for alle elever. ZBC er dog klar til at starte nye valgfag på skolen, så snart sundhedsmyndighederne giver grønt lys. Det gælder både obligatoriske valgfag som håndværk og design og madkundskab samt de kommunale valgfag, som kan handle om alt fra robotter til spilprogrammering og bagedyst.

Gode erfaringer Allerede før coronaen ramte Danmark, valgte flere skoler i regionen at flytte nogle af deres valgfag til ZBC.

Det gælder blandt andet Antvorskov Skole, hvor seks 7. klasser siden januar har haft håndværk og design på ZBC Slagelse.

Og det har vist sig at være en succes: I en foreløbig evaluering har flere elever fortalt, at det er deres yndlingsfag, og at det de lærer, giver god mening for dem.

- Det har på mange måder været en øjenåbner for os, hvor vi har set værdien i, at eleverne oparbejder praktiske kompetencer og samtidig bliver klogere på virkeligheden på den anden side af folkeskolen. Det er autentisk brobygning, siger Britta Thomsen, der er souschef på Antvorskov Skole.

På ZBC er Michael Bang Dyrehave ikke overrasket over, at eleverne har taget faget mere til sig, efter at undervisningen er rykket op på ZBC.

- Grundskolerne har nogle helt naturlige begrænsninger i deres faciliteter, hvor vores er mere virkelighedstro. Samtidig har vi faglærte undervisere, og det er klart at den kombination styrker fagene og gør en forskel for eleverne.