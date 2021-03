Silke Bjerring ses her, mens online underholdningen stod på. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: ZBC-elever overrasket med virtuelt stand-up show Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

ZBC-elever overrasket med virtuelt stand-up show

Ringsted - 13. marts 2021 kl. 12:18 Kontakt redaktionen

Måneder med virtuel undervisning kan godt tære på det gode humør. Så for at sprede lidt god stemning, overraskede ZBC fredag de mange elever på erhvervsuddannelserne med et virtuelt stand-up show med komikeren Mark Le Fevre.

- Selvom vi arbejder hårdt på at lave spændende virtuel undervisning, er det jo ikke det samme som at blive undervist i klasselokaler eller på værksteder, hvor eleverne har de optimale rammer for at lære nyt. Samtidig ved vi også, at eleverne savner deres klassekammerater og hele det sociale miljø på ZBC. Så vi synes nok, at de kunne trænge til bare at have det sjovt og glemme hele corona-situationen for en stund, siger Glenny Hansen, der er uddannelsesdirektør på ZBC.

En af dem der så showet var Silke Bjerring, der tager en EUX Business på ZBC Næstved. Lige nu er hun i gang med at skrive en eksamensopgave i virksomhedsøkonomi, så stand-up showet var en god pause fra bøgerne.

- Det var et super fedt show, og det var virkelig lækkert at få et sjovt afbræk fra eksamenerne. Det er jo ret ensomt at sidde hjemme, og jeg savner skolen, så jeg synes det er fedt, at ZBC er med til at få noget sjovt ud af det hele alligevel, siger Silke Bjerring.

Silke Bjerring er dog blandt de heldige, der ikke skal vente meget længere på at komme tilbage i klasseværelset. Hun hører nemlig til den gruppe af elever, der mandag må vende tilbage til ZBC på halv tid.