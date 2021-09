Yana Malenka og hendes familie håber, at de kan blive i Danmark og gør meget for at lære sproget og integrerer sig. Pr-foto

Yana er forelsket i Danmark

Ringsted - 08. september 2021 kl. 06:27

Da Yana Malenka blev færdig med sin uddannelse i Proces and Production of Animal Products i Ukraine, fik hende og hendes mand mulighed for at arbejde med dyr i staldene hos Kjær Knudsen Landbrug.

De kom til Danmark i 2013 for i første omgang at arbejde på bedriften i halvandet år.

- Vi flyttede til for at få praktisk erfaring, efter vi blev færdige på universitetet. Vi blev dog så glade for arbejdet og arbejdspladsen, at vi valgte at blive her, fortæller Yana Malenka om sit første arbejde efter endt uddannelse.

Men en familietragedie tvang Yana hjem for en stund. Hendes far blev i 2016 dødsyg af kræft, og hun valgte derfor at rykke mand og datter med til hjemlandet for at støtte sin mor i den hårde tid.

- Vi flyttede tilbage til Ukraine for at hjælpe til i den svære tid. Men efter et års tid, var det blevet hverdag igen, og vi begyndte at savne arbejdet og livet i Danmark. Derfor valgte vi i 2018 at tage tilbage igen. Heldigvis kunne vi komme tilbage til Kim Kjær Knudsen og vi fandt et lille hus, vi kunne leje, fortæller Yana Malenka i en pressemeddelelse.

Lærer dansk

Da de vendte tilbage, var Yanas Malenka datter gammel nok til at begynde i den lokale vuggestue. Med vuggestuen fulgte også sproget, og Yanas datter begyndte at tale dansk med de andre børn og de voksne.

- Det første jeg gjorde, da vi flyttede tilbage til Danmark, var at køre ud til kommunen og sige, at jeg gerne vil lære dansk, da min datter skulle gå i vuggestue og børnehave i Danmark. Jeg ville begynde min danskundervisning hurtigst muligt. Det var vigtigt for mig, at jeg kunne forstå min datter og kunne snakke med pædagogerne og de andre forældre, fortæller Yana Malenka.

- Jeg er blevet komfortabel på dansk, og jeg er begyndt at tale dansk med de andre i virksomheden for at øve mig. Det kan dog være svært at følge 100 procent med, når de taler hurtigt, eller med dialekt - men jeg lærer det.

Ikke i stalden længere Da Yana Malenka først kom til Kjær Knudsen, startede hun som medarbejder i stalden, men i dag har hun ikke sin daglige gang i staldene længere.

Hendes kendskab til Kjær Knudsen Landbrug og nyvundne sprogkundskaber har gjort, at hun nu har fået en ny og mere central rolle i den moderne landbrugskoncern. I dag sidder hun på kontoret og skal blandt andet rekrutterer nye medarbejdere til gården.

- Jeg er vokset op på landet, og min far havde en mindre landbrugsejendom i Ukraine. Så jeg har landbruget med fra barndommen, og har altid fundet glæde i at passe dyr. Jeg har været glad for tiden i stalden, men de nye udfordringer på kontoret er dog også spændende og er noget helt andet, fortæller Yana Malenka.

For arbejdsgiver Kim Kjær Knudsen var det oplagt at få Yana ind som en del af kontorpersonalet netop på grund af hendes kendskab til stalden, sprogkundskaber og hendes ophav.

- Vi er rigtig glade for Yana, og hun er en rigtig dygtig medarbejder, der kender vores organisation godt. Som det er i dag, er vi fortsat afhængige af at indhente udenlandsk arbejdskraft, og her nyder vi nu godt af Yanas styrker, da hun både kan tale dansk, engelsk, russisk og ukrainsk, siger Kim Kjær Knudsen og fortsætter:

- Hun har fuld forståelse for, hvad det kræver at flytte til Danmark, at finde ud af hvad man skal have styr på rent administrativt, og særligt at forstå den situation medarbejdere, der flytter fra hjemlandet og til en ny kultur, står i. Det giver nye medarbejdere en god og tryg start.

Et liv i Danmark Yana Malinka og familien er fast besluttede på, at deres fremtid ligger i Danmark - selvom det kan være udfordrende at få lov.

- Jeg håber, vi kan blive i landet i meget lang tid, men det er lidt svært for at få opholdstilladelse eller arbejdsvisum. Det er også derfor, vi gør meget ud af at lære dansk og integrere os, så det bliver lidt nemmere, fortæller Yana Malenka.

- Danmark er et sted man altid har lyst til at komme tilbage til og bo. Jeg kan godt lide det danske frisind og ligheden, der dyrkes. Folk er så flinke og nede på jorden her, hvor vi bor. Folk hilser og siger hej, og alle er lige - selv chefen går i samme tøj som de andre inde i stalden. Det gør mig glad, at min datter vokser op her.