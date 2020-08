Se billedserie Jazzbandet Caktus skød koncertrækken "Ud af boksen" i gang torsdag aften i Ringsted Kulturhus foran et stort publikum, der dog ikke var flere end grænsen på 40 personer. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Wow, en koncert?! Gamle musikelever kom »ud af boksen«

Med en helt ny øvecontainer som anledning markerede jazzkoncert i aftes startskuddet på koncertrækken »Ud af boksen«, der viser, at musikspirer godt kan blive stjerner en dag.

Man kan stikke sig på en kaktus. Og det var både formålet torsdag aften, hvor jazzbandet Caktus gav koncert i Ringsted Kulturhus, og fremover, når spillestedet danner ramme om efterårets koncertrække »Ud af boksen«.

Navnet henviser både til de i alt fire koncerters rammesprængende toner, men også stedets nye øvecontainer.

- Boksen er selvfølgelig øvecontaineren, men musikken skal også ud af boksen og gerne udvide horisonten, siger Jacob Brandt Jensen, der er leder af Ringsted Musik- og Kulturskole, som står bag koncertrækken med tidligere elever fra skolen, der nu er blevet store.

- Det var et godt startskud på den kommende tids arbejde med at få skabt et miljø, hvor unge har et sted at øve sammen, siger han og tilføjer:

- Dybest set handler det om at få stimuleret vækstlaget indenfor den rytmiske musik i Ringsted.

For alle Et andet dybere formål med koncertrækken er også at sætte en tyk streg under, hvor langt man kan nå, hvis man fortsætter med at spille musik.

- Nu er det hovedsageligt jazzen, vi har fokuseret på i år, men håbet er at motivere eleverne og byens unge til at arrangere kommende koncerter i samråd med os, siger Jacob Brandt Jensen og tilføjer:

- Og det kan både være med de etablerede og talenter, der er på vej.

Koncerten var gratis - ligesom resten af efterårets koncertrække, der præsenterer etablerede stemmer fra Ringsted Musik- & Kulturskole. Foto: Jørgen C. Jørgensen

I mange år har der dog ikke rigtig været nogle øvesteder i Ringsted, hvilket har tømt byen for unge musiktalenter, der i stedet har draget til Roskilde eller Køge. Derfor har musikskolen anskaffet sig en ny øvecontainer, som alle frit kan bruge.

- Det har været et stort ønske af få flere øvemuligheder i byen. Der har tidligere været et rigtigt godt miljø omkring kulturhuset, bl.a. med Musikforeningen Metro, men de er ikke så aktive længere. Så enten kunne det gå i sig selv eller blive genaktiveret, siger Jacob Brandt Jensen og tilføjer:

- Vi har valgt det sidste for både at slå et slag for musikmiljøet, men også for at beholde unge, så de ikke tager til f.eks. Roskilde efter musikskolen, siger han.

Næste »Ud af boksen«-koncert er med basensemblet »Blonde Bass - Sisterhood in the Groove« torsdag 24. september klokken 19.30 i Ringsted Kulturhus, Søgade 3.