Selv om Winterwalking med Benløse IF Gymnastik ind til videre er udskudt, så kan man jo godt snøre kondiskoene og gå en tur for sig selv. Foto: Peter Andersen

Winterwalking udskudt

Benløse Idrætsforening Gymnastik meddelte i forbindelse med en nytårshilsen, at foreningen her i det nye ville tilbyde winterwalking - gåture her i vintemånederne. Startdatoen er imidlertid udskudt på ubestemt tidspunkt på grund af de seneste corona-restriktioner.