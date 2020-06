Se billedserie Sådan så pakken med webkameraudstyr ud, da den blev sendt ud til lægerne fra Computersalg.dk i Ringsted. Foto: Privatfoto

Webshop sikrede video­udstyr til læger og sygehuse

Ringsted - 04. juni 2020

Da coronakrisen ramte Danmark, var Region Sjælland blandt de hurtigste til at sikre, at de praktiserende læger, diverse behandlere og sygehuse fik det rette udstyr, så de kunne tilbyde patienter online videokonsultationer.

Det skyldes blandt andet, at Region Sjælland indgik en utraditionel aftale med den ringstedbaserede web-shop computersalg.dk.

- Det var et rent tilfælde, fordi man forespurgte på et par stykker. Så tog jeg over på sagen, og vi indgik senere en aftale om at levere 1200 webkamerasæt til lægepraksisser og 1300 sæt til sygehusene, siger Kim Rand, der er administrerende direktør i computersalg.dk, der har firmaadresse i Ringsted.

Med små 2000 sæt på lager fik virksomheden travlt med at støvsuge det europæiske marked for webkameraer, så regionen kunne få de første kameraer inden for en uge, fortæller direktøren, der benyttede sig af mangeårigt godt samarbejde med sine leverandører:

- Det var helt vildt. Vi fik udstyr, der blev fløjet ind til en fragtpris på 82 kroner kiloet.

Priserne på webkameraerne var imidlertid væsentligt lavere end i dag, hvor prisniveauet for webkameraer er steget betragteligt i hele verden.

Allerede en uge efter statsminister Mette Frederiksen havde varslet nedlukning af Danmark sendte Computersalg.dk de første 954 webkamerasæt af sted til de praktiserende læger.

Udstyret var resultatet af en utraditionel aftale indgået mellem Computersalg.dk og Region Sjælland som følge af et akut behov opstået på baggrund af coronakrisen.

Computersalg.dk sørgede for, at udstyret blev pakket og sendt ud til hver enkelt læge med en medfølgende instruktion. Med udstyret kunne lægerne koble sig op på den nye app »Min læge«, hvorfra patienterne kunne få adgang til et virtuelt venteværelse og siden en videokonsultation med deres læge.

I den anden ende sad de praktiserende læger og glædede sig over, at Region Sjælland handlede hurtigt i en vanskelig tid.

- Det var virkelig rettidig omhu. Region Sjælland sendte udstyret ud, inden retningslinjerne kom. Vi er - så vidt jeg ved - den eneste region, hvor de praktiserende læger fik det tilsendt. Andre fik ikke samme opbakning og nogle måtte selv købe det, siger formand for de praktiserende læger i Region Sjælland Camilla Høegh-Guldberg.

Hun vurderer, at den hurtige respons var medvirkende til, at lægerne i Region Sjælland gennemførte flest videokonsultationer per sikret indbygger under coronakrisen.

Region Sjælland nåede op på 12,5 videokonsultation per 1000 sikrede.

Det lykkedes for Computersalg.dk at sikre udstyr ikke bare til Region Sjælland, men også til flere andre offentlige enheder, der på grund af krisen havde fået mulighed for at købe ind uden for de sædvanlige aftaler.