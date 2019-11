Steffen Andersen fortsætter som administrerende direktør i lampeGuru.dk. Foto: Victor Viemose

Webshop er solgt for 13 millioner kroner

Ringsted - 18. november 2019

For nogle måneder siden blev web-shoppen LampeGuru.dk i Benløse kåret til Årets Belysningsforretning 2019, og nu er den blevet købt af Brødrene A & O Johansen A/S for 13 millioner kroner.

- Jeg har valgt at sælge LampeGuru for at sikre fremtiden for virksomheden. Opkøbet vil give os en stor styrke i fremtidens e-handel og en masse muligheder, som vi ikke ville have, hvis vi stod alene, siger en glad sælger Steffen Andersen.

Der er i købsaftalen en option på udbetaling af yderligere 4,5 millioner kroner, hvis de opstillede mål for virksomheden bliver opfyldt i perioden 2020-2022.

Steffen Andersen fortsætter som administrerende direktør i LampeGuru ApS, og det samme gør hans medabejdere i lokalerne i Benløse.

- Med salget får jeg nu mulighed for at opfylde mit ønske om at blive ikke bare Danmarks bedste belysningswebshop, men også Danmarks største belysningsforretning og med tiden måske få mulighed for at åbne fysiske butikker, siger Steffen Andersen.

I en børsmeddelelse oplyser Brødrene A & O Johansen-koncernen, at LampeGuru ApS vil fortsætte som et selvstændigt datterselskab med fokus på salg af lamper til private. Alt dette skal klares fra den nuværende base i Benløse, hvor Steffen Andersen sammen med sine medarbejdere hver dag knokler for at få de mange bestillinger sendt ud i en fart.

Købet vil supplere Brødrene A & O Johansen-koncernens fokus på salg af tekniske installationsmaterialer til privatmarkedet. LampeGuru ApS havde i 2018/19 et bruttoresultat på 5,4 millioner kroner og et resultat før skat på 2,4 millioner kroner.

Jens Johansen bliver formand for bestyrelsen i LampeGuru ApS, og derudover indtræder direktørerne i Brødrene A & O Johansen-koncernen, Lars Kestner og Stefan Funch Jensen, i selskabets bestyrelse.