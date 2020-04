Webinar om de mange hjælpepakker til erhvervslivet

I samarbejde med Leon Stokkebye fra Beierholm og Steffen Nielsen fra Milthers & Nielsen Advokater inviterer Ringsted Erhverv til et webinar, der giver overblik over de aktuelle hjælpepakker til erhvervslivet.

Webinaret foregår online via Skype, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål via chatten. Tilmelding er nødvendig og kan ske på ringsted.nemtilmeld.dk/240/