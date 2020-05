Webinar: Styrk din placering på e-handelsgaden

- I byrådet er vi meget opmærksomme på, at bymidten og handelslivet har det svært i forbindelse med corona-krisen. Der er allerede taget en lang række gode initiativer for at styrke det lokale handelslivs digitale synlighed, og dem vil vi gerne støtte op om gennem Ringsted Kommunes erhvervsservice. Det gør vi her og nu med dette første webinar målrettet mod butikker og andre servicefunktioner i bymidten. Hvis det bliver en succes, følger vi op med flere lignende tilbud. Sideløbende vil vi i Byråd fortsætte dialogen med handelslivet om, hvilke langsigtede initiativer der skal til for at sikre en levende bymidte, siger borgmester Henrik Hvidesten (V).