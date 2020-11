Både Per Nørhave (tv.) og Henrik Hvidesten (th.) er meget utilfredse over den manglende information om den smittede ældre borger med den muterede Cluster5-udgave af coronavirus. Foto: Jakob Fønss

Vrede over manglende information om smittet borger

Ringsted - 06. november 2020 kl. 10:08 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Både Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) og viceborgmester Per Nørhave (DF) stiller sig meget uforstående over for, at de midtsjællandske kommuner ikke er blevet orienteret om fundet af en særlig variant af coronavirus (Cluster5) hos en ældre borger på et plejecenter på Midtsjælland, inden det blev nævnt på pressemødet med statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag aften.

Cluster-5-varianten af Covid-19 er opstået, efter virus har muteret i mink, og den er årsag til, at Nordjylland bliver lukket ned, fordi der er fundet 11 tilfælde i syv nordjyske kommuner.

Varianten reagerer ikke på den vaccine, som er ved at blive udviklet, og derfor søger de danske sundhedsmyndigheder at få bremset variantens udbredelse.

- Det er ikke i orden at opskræmme en hel egn på den måde, det kan da ikke være rigtigt, at vi får oplysningen på et pressemøde, siger Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted.

Per Nørhave er vred og uforstående over for fremgangsmåden fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

- Jeg blev meget overrasket, da jeg hørte det i aftes. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har fået oplysningerne i kommunerne noget før. Det betyder jo, at vi er bagud på point og ikke har haft mulighed for at tage de bedst mulige foranstaltninger for at begrænse smitten, siger Ringsteds viceborgmester.

Han har med det samme kontaktet relevante personer i Region Sjælland for at få lagt pres på de nationale sundhedsmyndigheder, så der kan komme mere åbenhed i sagen.

- Jeg mener, at kommunerne og Region Sjælland bør gå sammen om en fælles henvendelse til sundhedsmyndighederne, hvor vi understreger vores utilfredshed og kræver konkrete svar på hvilke tiltag, som der har været sat i værk, og hvordan vi skal forholde os fremadrettet, siger Per Nørhave.

