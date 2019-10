Se billedserie Thomas Dilling er utilfreds med at han og de øvrige beboere i Pileborggade kun må holde 1 time uden for deres eget hjem. Han ønsker parkeringstilladelser til beboerne på vejen og truer med at flytte, hvis ikke det sker. Foto: Anders Ole Olsen

Vrede beboere: Flyt p-skilt - ellers flytter vi

Ringsted - 27. oktober 2019 kl. 09:03 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas og Kitty Dilling Madsen har boet i Pileborggade i det centrale Ringsted i to år, men snart kan det være slut. Parret er træt af at have en times tidsbegrænset parkering foran deres hjem og har derfor samlet 45 underskrifter fra beboere i gaden i et forsøg på at få p-skiltet flyttet.

- Det er psykologisk ødelæggende at skulle gå og tænke på p-skiven hele tiden. Det er ulogisk, at vi ikke kan få lov til at holde foran vores eget hjem uden at skulle frygte bøder. Vi har foreslået kommunen beboertilladelser og flytning af skiltet, men der er ingenting sket, siger Thomas Dilling Madsen.

I et år har han og Kitty kæmpet med Ringsted Kommune for at få ændret regler, og nu er tålmodigheden ved at være brugt op. Parret overvejer nu at flytte fra Ringsted, mens politikerne afventer en undersøgelse.

- Det ville selvfølgelig være en ærgerlig udgang af den sag. Det er ikke fordi, der ikke er vilje til at ændre reglerne, men der er mange behov og overvejelser, der spiller ind. Lige nu afventer vi resultatet af en undersøgelse af parkeringsbehovet i Ringsted by, siger formanden for klima- og miljøudvalget, Torben Lollike (R).