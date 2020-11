Der er ikke plads til gående eller cyklister på vejen, som betjener et stigende antal beboere, mens som samtidig er eneste adgangsvej for lokale virksomheder med tunge køretøjer.

Vrede beboere: Der nøles med trafiksikkerheden

I årevis klagede hun og andre af områdets beboere over udbygningen med 92 nye boliger på en sidevej til Roskildevej, Eilekiersvej, hvor der ifølge beboerne ikke var taget højde for trafiksikkerheden på de omkringliggende smalle beboelsesveje uden fortove og belysning.

Her har beboerne med Ann-Lise Palle i spidsen kæmpet for at højne trafiksikkerheden, fordi vejen allerede er belastet af tung industrikørsel.