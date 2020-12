Politiet måtte en tur til Bragesvej, hvor to biler var kørt sammen.

Vragdele fra sammenstød blev spredt ud på vejen

Af Ulla Jensen

Torsdag klokken 14.08 modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at to biler stødt sammen på Bragesvej i Ringsted. En ambulance var blevet tilkaldt. De to personbiler var stødt sammen i det østgående spor.