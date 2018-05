Se billedserie Inge og Knud Ribergaard glæder sig over at have åbnet Dansk Dyrekremering i Benløse. De sidste 12 år har parret haft en afdeling i Hedensted i Østjylland.

Vores dyr er familiemedlemmer

Ringsted - 04. maj 2018 kl. 14:27 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Familiens hund, kat eller hamster har en fremtrædende rolle i vores hjem ifølge Knud Ribergaard.

- De er blevet et ekstra familiemedlem. I hjem, hvor børnene ikke længere bor hjemme, kan familiedyr have en endnu mere fremtrædende rolle, siger han og bruger meget bevidst begrebet »familiedyr« i stedet for kæledyr.

Fordi familiedyrene har så stor en betydning, skal det også være muligt at sige ordentligt farvel til dem, når de går bort. Derfor har Knud Ribergaard og hustruen Inge Ribergaard i dag indviet Dansk Dyrekremering i Benløse. De har i forvejen en afdeling i Hedensted i Østjylland.

Den daglige ledelse på krematoriet skal passes af Henrik Larsen, som har 30 års erfaring med dyrekremering.

- Det er vidt forskelligt, hvordan folk har det med at komme til et krematorium med deres familiedyr. Nogle tager det rimelig afslappet og er her ganske kortvarigt. For andre kan der være mange følelser involveret, siger han og fortsætter:

- Det er meget vigtigt at lytte til folk for at finde ud af, hvad det er for nogle mennesker, jeg har med at gøre. Empati og forståelse er afgørende i modtagelsen af kunderne.

Dansk Dyrekremering har indrettet et lokale, hvor kunderne kan sidde og sunde sig, når de har afleveret deres familiedyr til kremering. Her kan man opholde sig, men selve kremeringen foregår i en af de to ovne. Det står også frit for at gå en tur eller aftale et tidspunkt for afhentning af asken fra familiedyret.