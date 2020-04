Voldsom brand i Jysk og Aqua Danmark er formentlig opstået i det fri

- Det gik vildt for sig under branden, og ilden blev først slukket helt i løbet af natten. Omkring klokken 04 måtte brandvæsnet tilkalde en kranbil for at få slukket ild i midten af bygningen, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist.