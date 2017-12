Havemøllevej er nu ved at få nye rabatter. Avisen har igen forgæves forsøgt at få svar fra lodsejerne på flere spørgsmål. Blandt andet, om de påtænker også at pløje de nye rabatter op. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Voldpløjning kan ende med retssager på stribe

Ringsted - 09. december 2017 kl. 09:15 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De oppløjede rabatter på Havemøllevej i Ringsted er nu ved at blive reetableret. Men striden om Havemøllevej er slet ikke slut endnu, skriver DAGBLADET Ringsted.

Læs også: Voldpløjet vej bliver lavet med politiets hjælp

Havemøllevej kommer til at figurere i retssystemet, sandsynligvis i flere forskellige retssager anlagt af begge parter: Ringsted Kommune versus lodsejerne Dorte og Bo Jensen.

Lodsejerne kan ikke acceptere de skel, en landinspektør har sat. Afgørelsen bliver formodentlig til en tvist i byretten.

En retssag om skellets placering skal være anlagt senest torsdag den 25. januar 2018.

Af referatet fra det ekstraordinære møde i Klima- og Miljøudvalget tirsdag fremgår det, at politikerne havde valget mellem to scenarier - begge med risiko for retssager.

Kammeradvokaten og Vejdirektoratet har oplyst til kommunen, at den ene mulighed er meddele påbud til Bo og Dorte Jensen om at reetablere rabatterne.

Men påbud tager tid. Og hvis de ikke bliver fulgt, kan kommunen stadig ikke få udstyret Havemøllevej med nye rabatter. Men kommunen kan politianmelde lodsejerne med henblik på at lodsejerne pålægges bøder ved en straffesag.

Altså en potentiel retssag i spil.

Politikerne valgte at få rabatterne genetableret nu for skattekroner, som lodsejerne får en regning på. Om nødvendigt sagsøger kommunen dem for at få pengene igen. Altså en retssag mere i spil.

Endelig spøger endnu fjerde retssag. For kommunen har politianmeldt tyveri af gadeinventar i form af advarselsskilte og kantpæle på Havemøllevej. Dorte Jensen har selv oplyst under skelforretningen, at hun har inventaret liggende, og kommunen kan bare hente det.

Den oplysning gav kommunen videre til politiet. Det kan derfor ende i en straffesag om tyveri.

Det er stadig ikke lykkedes DAGBLADET Ringsted at få Dorte og Bo Jensen i tale for deres kommentarer.

