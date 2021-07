Viser i haven: Et los i røven med kærlighed og humor

- Og så vil vi også gerne have gang i noget lokalt. Der er et enormt opland her. Ringsted er undskyld mig ikke den mest ophidsende by kulturmæssigt, så det var også tanken bag, at vi gerne ville gøre noget ved det, tilføjer han.

- Birgitte Grimstad, datter af Aksel Schiøtz, lavede en plade for nogle år siden, der hed »Din sang, min vise«, for at sige, at visen er en sang, der har indhold. Jeg bliver at sige, at det er et los i røven med kærlighed og humor. Det kan vi godt lide alle sammen, griner Leif Ernstsen, der lover endnu flere viser med kærlighed og humor i næste måned: