Se billedserie I normale tider har mange tradition for at besøge Sporvejsmuseet Skjoldenæsholms juleweekend og få en hel oplevelsesdag ud af at køre med julepyntede vogne ud i skoven efter juletræer. Det er nu blevet aflyst i år. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Virus kører julen af sporet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virus kører julen af sporet

Ringsted - 29. oktober 2020 kl. 17:26 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

Endnu en af juletidens traditionelle udflugter for mange familier ikke bliver til noget i år. Familierne kommer ikke til at køre med sporvogne ud i skoven for at hente deres juletræ eller opleve de andre hyggelige juleaktiviteter på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Sporvejsmuseet lukker normalt den sidste søndag i efterårsferien, men kun for et par måneder, mens de mange frivillige medarbejdere gør alt klar til den traditionelle juleweekend, men det er ikke et normalt år, og det har bestyrelsen i Sporvejshistorisk Selskab, der står bag museet nu draget konsekvensen af og aflyst juleweekenden i december.

- Baggrunden er den stærkt forværrede coronasituation. Vi er alle blevet bedt om at skære ned på sociale kontakter og vise samfundssind, således at corona-epidemien ikke får lov at udvikle sig. Under disse omstændigheder og ud fra forskellige sundhedsfaglige vurderinger i forhold til både medarbejdere og besøgende har bestyrelsen

fundet det rigtigst at annullere årets julearrangement, siger formanden

Mikael Lund. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er derfor nu reelt lukket ned for år 2020 ovenpå en trods alt meget fin sæson.

Selv om nedlukningen i foråret betød, at museet åbnede sæsonen med seks ugers forsinkelse, er besøgstallet alligevel endt godt, fordi Danmark har holdt ferie i Danmark og oplevet danske seværdigheder.

- Årets besøgstal blev 25.611. Det er 2500 flere end i sæsonen 2019. Det er det meget store besøgstal i skolernes sommerferie, 19.000 mod cirka 10.000 i 2019, der har betydet, at besøgstallet

stiger, selv om man må undvære besøget i de to decemberdage, siger pressetalsmand Søren Palsbo.

Uden de to juledage på skinner kan man dermed først besøge museet igen til sæsonåbningen lørdag den 24. april i 2021, hvis ellers coronasituationen tillader det.