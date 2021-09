Ringsteds borgmester, Henrik Hvidesten (V), ser et forbedringspotentiale i forhold til den grønne udvikling. Foto: Jens Wollesen

Virksomheder dumper Ringsteds grønne udvikling

Ringsted - 02. september 2021 kl. 13:45 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Et af tidens varmeste emner er den grønne udvikling. Danmark har som målsætning at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030, og her spiller kommunerne en vigtig rolle.

Men i Dansk Industris rapport om erhvervsvenlighed er Ringsted blot placeret som nummer 82 ud af undersøgelsens 93 kommuner i kategorien »grøn udvikling«.

Dykker man længere ned i tallene, kan man se, at det især er virksomhederne i Ringsted Kommune, der ikke er imponerede over den grønne udvikling.

De har givet karakterer på to punkter: »bæredygtige og grønne udbud og indkøb« og »kommunale initiativer, der bidrager til bæredygtig omstilling i virksomheder«.

På en skala fra 1-5 har de givet kommunen en score på henholdsvis 2,96 og 2,69. Det placerer i begge tilfælde Ringsted på en 90. plads.

Spurgt ind til netop dette punkt, svarer Enhedslistens Henrik Kjær:

- Der er plads til forbedring. Vi har forelået, at der kommer flere ladestandere til elbiler. Både til kommunens egne og til borgernes, siger han og giver udtryk for, at han vil have hele Ringsted Kommunes flåde af biler til at køre på el.

Han har også et andet ønske: at der skal anvendes flere bæredygtige materialer i byggerierne. Både i de kommunale byggerier og de byggerier, kommunen har indflydelse på via lokalplaner.

- Vi skal anvende miljørigtige materialer, der er gode i forhold til både klimaet og andre miljøparametre. Og så må vi tåle en merpris (på materialerne, red.) af hensyn til miljøet. Eksempelvis er betonbyggeri meget CO2-tungt i forhold til træ, der binder CO2 i rigtigt mange år. Man kan også se på at bruge hør eller hampematerialer i stedet for rockwool, siger han.

Selvom Henrik Kjær endnu ikke havde haft lejlighed til at nærlæse rapporten, flugter placeringen som nummer 82 nogenlunde med hans opfattelse:

- Den grønne udvikling går for langsomt. Vi står over for at skulle reducere CO2-udslippet med 70 procent. Skal vi nå det, skal vi skynde os overordentligt meget. Vi er bagud på point på alle områder. Også i Ringsted, siger han.

Ikke de første Borgmester Henrik Hvidesten (V) mener, at kommunen er på rette vej med den grønne udvikling og siger om placeringen som nummer 82:

- Det ser ud som om, der er et potentiale. Noget af det, vi har aftalt med budgetaftalen, er, at vi har afsat penge til at blive en del af DK2020 (et partnerskab mellem Kommunernes Landsforening, regionerne og Realdania om at udvikle lokale klimahandleplaner, red.). Vi har udskiftet en del af den kommunale bilpark til hybrid- og elbiler. Og jeg går ud fra, at næste gang, vi sender busdriften i udbud, går vi efter elbusser. Så vi er stille og roligt på vej, men der mangler flere skridt.

Har I gjort nok?



- Jeg synes egentlig, vi har gjort noget. Vi var ikke de første med elbiler og elbusser, men vi går i den rigtige retning. Og så har Henrik Kjær helt ret i, at den grønne omstilling koster penge. Jo flere skridt vi tager, jo flere penge koster det. Og så må vi se, hvor langt vi kan komme. Vi har taget de første skridt.

Har I taget de første skridt for sent?

- Vi har taget de første skridt i det tempo, der har passet til os. Det har skullet passe med, hvornår vi eksempelvis har kunnet begynde at tilpasse vores bilpark.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er den nemme vej til virksomhedernes ros at udfase dækningsafgiften, som Henrik Hvidesten glæder sig over at blive belønnet for af virksomhederne, og om man ikke netop kunne bruge penge fra en hævet dækningsafgift til en grøn omstilling, svarer borgmesteren:

- Det kunne man gøre. Men det ville ikke være mit valg.