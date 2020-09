Artiklen: Virkeligt mange tip hjalp med at finde den mistænkte for serievold

- Det er simpelt hen ikke noget, vi ser. Ikke engang i København, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, efterforskningsleder i Midt- og Vestsjællands Politi, efter at den formodede gerningsmand lørdag blev varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået så mange henvendelser både fra borgere i Ringsted og fra andre steder. Det er overvældende, så mange vi har fået. Der har været rigtig gode tip om, hvor man har set ham, og hvor han har opholdt sig, men han har været rykket videre, når vi kom derhen, siger Bjørke Kierkegaard.

- Vi har givet den fuld smadder for at få opklaret den her sag. Vi har patruljeret ekstra meget i området. Vores lokale efterforsker har været på tankstationer, byggemarkeder, burgerbarer, kiosker ja alle steder, hvor der er overvågning, og i udhuse og skure, hvor den mistænkte kan have opholdt sig, fortæller Bjørke Kierkegaard.

Men ikke nok med det:

- Vores lokale efterforsker har endda lagt sit nummer alle vegne og sagt til folk, at hvis de ser den mistænkte, skal de ringe, også selv om det var midt om natten, så var han stået op for selv at tage ud og anholde manden. Det kan jo ske, at den nærmeste patruljevogn er i Roskilde eller et andet sted i kredsen, siger Bjørke Kierkegaard.