Vinhandlere: Mindre travlt, men folk bruger flere penge

Det fortæller indehaver Lars Nielsen, som i DAGBLADET inden jul havde svært ved at forudse, hvilke forventninger, han kunne have til et jule- og nytårssalg præget af coronatomme gader i bymidten.

Udsigt til stille måneder

Selv om Lars Nielsen tidligere i DAGBLADET har udtrykt sin undren over muligheden for stadig at holde butikken åben, mens andre er tvunget lukket, har han ikke tænkt sig at låse dørene. Heller ikke med udsigten til et par stille måneder.