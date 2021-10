Lotta Wilson grundlagde foreningen Nye Rødder i 2014. Ud af den voksede netværksforeningen FOGI - Foreningen for grøn integration, der mødes i økolandsbyen Hallingelille.

Vinder af Integrationspris: Forening har slået rødder og skabt netværk mellem gamle og nye danskere

Ringsted - 07. oktober 2021 kl. 20:10 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Når et træ sætter rødder, forgrener det sig typisk i et sindrigt netværk under jorden med andre træer.

Sådan kan man meget vel også sige, at FOGI - eller Foreningen for grøn integration - har gjort, siden foreningen spirede frem fra det frø, Lotta Wilson og Sasja Iza Christensen plantede i 2014 med foreningen Nye Rødder.

I FOGI mødes nydanske og gammeldanske familier på tværs af generationer, kulturelle og etniske baggrunde for sammen at gå på opdagelse i den midtsjællandske natur omkring økolandsbyen Hallingelille. De møder er gået så godt, at foreningen med Lotta Wilson i spidsen nu er blevet hædret med Integrationsprisen, der sammen med en pengepræmie på 25.000 kroner blev uddelt til Foreningernes Gallaaften torsdag.

- Foreningen yder en ekstraordinær indsats for at inddrage flygtninge, familiesammenførte og indvandrere i civilsamfundet og styrker deres mulighed for at interagere med samfundet og deltage i samfundsaktiviteter sammen med danskere.

Anerkendelser betyder alverden Lotta Wilson glæder sig over hæderen og den anerkendelse, der følger med prisen. Hun mener, at det er vigtigt fortsat at skabe netværk og relationer mellem nye- og gamle danskere.

- Der er mange gode grund til at mødes. Det er en målgruppe, som typisk er ret isoleret i det danske samfund. Det er et helt nyt liv, man kommer til som flygtning, og hvis man ovenikøbet kommer med nogle traumer, er det svært. Samtidig kommer mange medlemmer fra kulturer med store familienetværk, og de mangler typisk, når man er flygtet fra et land i krig, siger Lotta Wilson og slår fast:

- Det tager tid at opbygge relationer og kræver en hel del tid, men FOGI er klart en genvej.

FOGI - Foreningen for grøn integration skaber møder og relationer mellem nye og gamle danskere i den midtsjællandske natur omkring Valsømagle lidt udenfor Ringsted. Foto: Jens Wollesen

Når FOGIs omkring 150 medlemmer mødes, står på den ikke bare på snak i økolandsbyen, men også på småture i lokalområdet.

- Vi gør meget ud af at tage nogle ture i det lokale miljø for at give et indtryk af, hvad der er muligt, og hvad man må. Det handler også om at skabe en tryghed, så medlemmerne får opbygget et kendskab og selv kan tage på tur, siger Lotta Wilson og uddyber:

- For nogle kan det være en barriere for at tage ud i naturen, fordi de måske kommer fra lande med vilde dyr og farlige slanger, som ikke findes i Danmark.

FOGI går dog ikke bare på tur. - Der er rigtigt mange, som måske er vant til at tage ud nogle steder, hvor man kan samles og grille. Her handler det ikke så meget om naturen, men om at mødes og samles, så det gør vi også, siger Lotta Wilson.

Unikke relationer Hun mener, at der er opstået unikke relationer, der ellers ikke ville have fundet sted.

- Der er opstået nogle tætte relationer og et fint fællesskab, som er vigtige at værne om og videreudvikle. Mange sætter også stor pris på at mødes med etniske danskere, for de kan bedre møde hinanden og udveksle oplevelser og ideer i det her afslappede, uformelle netværk, siger Lotta Wilson, der glæder sig over at kunne kombinere sin naturglæde med nysgerrigheden overfor nye og fremmedartede kulturer.

- Jeg holder meget af at mødes med mennesker og blive ved med at lære nyt, både om andre kulturer og nye måder at gøre tingene på, siger hun og slutter:

- Og så det fantastisk at give min glæde for naturen videre.

