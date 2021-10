Mads Bojsen er teamleder for tennis, mens Kurt Andersen er formand i Jystrup Idrætsforening.

Vinder af Idrætsprisen: Forening har fået flere medlemmer under corona

Ringsted - 07. oktober 2021 kl. 21:23 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Uden idrætsforeningen ville Jystrup ikke være den samme landsby.

Det slår Mads Bojsen fast, som det første fra foreningens borde-bænkesæt i aktivitetshuset. Omgivet af fodboldbane, tennisanlæg og foreningens helt nye padelbane er det en passende ramme her et par dage før, han og bogholder Pia Christiansen torsdag indtager scenen i Ringsted Kongrescenter for at modtage Idrætsprisen ved Foreningernes Gallaaften.

- Jystrup ville klart være kedeligere uden idrætsforeningen. Vi ville nok ikke kende hinanden lige så godt, som vi gør nu, og vi ville være mere lukkede inde i vores egne huse og haver, siger Mads Bojsen, der i anledning af hæderen, som kommer med 25.000 kroner, har allieret sig med foreningsformand Kurt Andersen.

Han giver straks Mads Bojsen ret:

- Ja, det kan altså noget helt særligt at være sammen om aktiviteter. Her er der ingen barriere, og indtægt og alder bliver fuldstændig udvisket. Sagt med en kliché er det jo her, at bankdirektøren møder slagteren.

Fokus på fællesskabet Bankdirektøren og slagteren havde nok prøvet at spille fodbold eller tennis før foreningens stiftende generalforsamling den 26. november 1932. Men det var her, at "idrætten og anden kulturel virke blev organiseret med ønsket om at fremme den enkelte såvel som fællesskabets sundhed og trivsel", som det lyder i referatet fra fortidens generalforsamling.

Det er ligeledes et formål, der stadig definerer foreningens arbejde i dag, og som bliver ved med både at trække nye til og fastholde de gamle medlemmer i aktiviteter som fodbold, gymnastik, løb og tennis.

- Det går jo rigtigt godt for foreningen. Der har været et dyk længe, men nu er vi godt på vej. For nogle år siden havde vi et par fodboldhold, og det var det hele, men nu er vi oppe på fem hold, siger Kurt Andersen, der glæder sig over, at foreningen ikke har oplevet medlemsflugt under pandemien.

Trodsede pandemien I indstillingsteksten til Idrætsprisen er der ligeledes lovord til foreningen, der har formået at skabe medlems- og aktivitetsvækst i et år præget af corona, nedlukninger, manglende adgang til og faciliteter samt manglende mulighed for sociale aktiviteter.

- Aldrig har vi oplevet så meget opbakning eller positive tilkendegivelser end under corona, hvor de fleste blev og nye kom til uden at få noget for deres penge, siger Kurt Andersen og slår fast:

- Jeg har været dybt benovet over, at man faktisk ikke kan se på regnskabet, at der har været corona. Alle har trofast betalt deres kontingent og bakket op.

Kurt Andersen (t.v.) og Mads Bojsen foran klubhuset i Jystrup Idrætsforening. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Mads Bojsen mener også, at fremgangen skyldes bedre kommunikation.

Jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi simpelthen er blevet bedre til at kommunikere. Vi har gjort meget ud af at række ud til omverdenen og har gode samarbejder med brugsen og børnehaven om alt lige fra Sankt Hans til byfester, siger han.

Godt gang i aktiviteterne Hvad medlemmerne ikke har fået under pandemien, er til gengæld blevet tilbagebetalt i aktiviteter i den seneste tid.

Udover at der et godt i gang i fodbolden, åbnede padelbanen i begyndelsen af august, og foreningen har senest indhentet midler til belysning, så man i princippet kan spille døgnet rundt. Og så er der både blevet føjet en brætspilscafé og et cykelhold til foreningen.

Mads Bojsen mener, at foreningen er rigtigt god til at skabe rammer for, at man kan komme lige den aktivitet, man ønsker.

- Her er meget højt til loftet og en stor velvillighed, som både vedligeholder gamle aktiviteter, men også skaffer nye til. Og den åbenhed gør klart, at vi kan få stablet aktiviteter som et cykelhold, en brætspilscafé eller en padelbane på benene, siger Mads Bojsen, der som teamleder for tennis og nu også padel glæder sig særligt meget over sidstnævnte.

- Det har været et personligt højdepunkt at opleve den opbakning, der var fra bestyrelsen og landsbyen til så stort et projekt som padelbanen, der har kostet en halv million kroner. Specielt den seneste måned, hvor folk har taget godt imod den, giver benzin til mange flere år som frivillig, siger han.

Foreningens nye padelbane blev indviet i begyndelsen af august. Foto: Thomas Olsen

Mads Bojsen vil ikke hvile på laurbærrene, men tænker hele tiden på, hvordan han kan bidrage til at videreudvikle Jystrup IF. Og som han siger.

- Jeg ser kunstgræsbaner, flere padelbaner, en sauna til vinterbadeklubben eller en indendørsaktivitet. Alle idéer til nye aktiviteter og anlæg er mere end velkomne. Det er kun fantasien og graden af frivillighed, der sætter begrænsninger.

Ikke for sejrens skyld Ifølge både Kurt Andersen og Mads Bojsen er noget af det bedste ved Jystrup IF, at der er plads til alle. Her vægter fællesskab og sundhed højere end konkurrence og sejr.

- Vi er meget stolte, når seniorrækken vinder en b-række, men vi gør det hverken for konkurrencens eller sejrens skyld. Det handler om at komme ud og få spillet sammen, for fællesskabet er vigtigere end sporten, siger Mads Bojsen og slutter på et smil:

- Tænk, at man har en forening, der kan rumme sådan en flok nybegyndere på 42 år, der aldrig har sparket til en bold. Det synes jeg sgu godt, vi kan være stolte af.

