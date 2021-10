Jørgen Billing, formand i Club Hot Circle, vinder årets frivilligpris for sit arbejde med at arrangere SommerRock foran Sct. Bendts Kirke. Foto: Jens Wollesen

Vinder af Frivilligprisen: Motivationen er publikums begejstring

Ringsted - 07. oktober 2021 kl. 20:24 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Jørgen Billing er med til at gøre især sommeren i Ringsted lige lidt bedre.

I regi af musikforeningen Club Hot Circle, som han er formand for, har han to somre i træk arrangeret gratis koncerter under navnet SommerRock på Valdemarscenen foran Sct. Bendts Kirke. Det bliver han nu belønnet for med Ringsted Kommunes Frivilligpris

- Jeg er glad og stolt. Så nytter det noget, at man går og gør, det man gør. Det er ikke pengene, der er vigtige, men det der ligger bagved, siger han.

Det, der ligger bagved, er en glæde over at se, at hans arbejde gør andre glade.

- Motivationen er udelukkende ved at se publikums begejstring. Folk er meget taknemmelige og rosende og siger "hold kæft en god aften". Det er det hele værd. Det er glæden, vi skaber, som driver os, siger Jørgen Billing, der ikke tjener penge på koncerterne, men blot får det til at løbe rundt ved salg af øl og sponsorer.

Club Hot Circle blev i 60'erne en cirkel af midtsjællandske musikklubber, og den arrangerede Danmarks første rockfestival.

Som formand for klubben er det Jørgen Billing, der står for at hyre kunstnere ind til koncerterne. Men han hjælper naturligvis også til på koncertdagene, hvor han typisk er i gang fra klokken 14 til klokken 23 - med hjælp fra en god hjælpegruppe, der passer bar og indgang, stiller bænke op og lignende.

I 2020 arrangerede han ni koncerter. Det var så stor en succes - nogle kalder det "et lys i mørket", der "gav følelsen af at være i live igen" - at det åbenlyst skulle gentages i år. Her blev det til 13 koncerter - også med stor succes.

Skaber glæde og danselyst - Folk har stadig lyst til musik fra dengang. Det er mange af de gamle medlemmer (fra Club Hot Circles begyndelse i 60'erne, red.) der kommer, men også mange nye. Pigtrådsmusik er en glad musikart, der skaber glæde og danselyst, siger Jørgen Billing, der selv spiller i orkester og har optrådt på SommerRock.

Han er altid meget spændt forud for den første koncert - især hvis han ikke kender orkestret fuldt ud. Holder vejrudsigten? Kan folk lide det? Men når først koncerten går i gang, og publikum klapper:

- Så er jeg lykkelig. Så er vi kommet i mål, siger han og bringer godt nyt til rockelskere:

- Vi er friske på at forsætte i 2022. Måske kun med otte orkestre, men så er der til gengæld et kendt band hver gang.

