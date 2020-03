Se billedserie Når en håndværker må klamrer sig til stilladset, er det for farligt at arbejde højt til vejrs. Derfor gik dagens plan for vandtårnets restaureret ikke helt, som den skulle. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Vinden driller arbejdet med vandtårn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinden driller arbejdet med vandtårn

Ringsted - 10. marts 2020 kl. 15:08 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt oppe på toppen af Ringsteds vandtårn ved politistationen sidder der en vejrhane. Og den sidder der endnu.

Det var ellers meningen, at vejrhanen tirsdag formiddag skulle pilles ned i forbindelse med restaureringen af vandtårnets tag.

Vejrhanen er cirka 3 meter høj og 1,20 meter bred. Den kræver stort udstyr at afmontere.

Derfor havde tårntagets totalentreprenør, tømrerfirma Lars Printz A/S, rekvireret en vogn med en meget høj kran på til at bistå med vejrhanens nedtagelse.

Men det var simpelt hen for farligt. I jordhøjde var vinden til at have med at gøre. Men 40 meter oppe ved hanen var billedet et helt andet.

- Kranføreren har en vindmåler. Det blæser 20 meter i sekundet deroppe, lyder det fra Lars Printz.

Der skal en mand op i en lift for at sætte løftestropper om hanen, og det var ganske enkelt for risikabelt i en vindstyrke svarende til hård kuling.

Nu er der ikke andet at gøre for vejrhanen, end at lade den sidde og afvente en mindre vindfyldt dag. Da vejrudsigten melder om samme grå, blæsende og våde vejr de næste dage, bliver det ikke i denne uge, at vandtårnets tophane kommer ned.

Den skal afmonteres, for som DAGBLADET Ringsted har beskrevet, skal vandtårnets tag renoveres.

relaterede artikler

Ikonisk vandtårn får helt nyt tag og pynt 06. marts 2020 kl. 15:45

Kendt vandtårn har vandskade - se videoer af vejen op og ned 06. marts 2020 kl. 15:03