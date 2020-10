Se billedserie Sirlige mønstre og linjer eller figurative motiver: Til kulturinstitutionernes aktivitetsdag i dag tirsdag blev der lavet linoleumslignende tryk. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Vild skattejagt skal få flere til kulturinstitutionerne

Kulturinstitutionernes aktivitetsdag bød på små introduktioner til fag og aktiviteter forklædt som spændende skattejagt.

Ringsted - 13. oktober 2020 kl. 13:56 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Mor, skal vi ikke snart videre?

Ja, det kan være svært at sidde stille, når tiden ellers er til fordybelse i billede og papir.

Ikke desto mindre er det netop præmissen for første workshop til kulturinstitutionernes aktivitetsdag, der afholdes hvert år i skolernes efterårsferie, som en rundvisning på kommunens forskellige kulturcentre forklædt som skattejagt.

Det er Ringsted Museum og arkiv, biblioteket, sportscenteret og ikke mindst musik- og kulturskolen, hvor første hold på 15 børn og voksne har kastet sig over linoleumslignende tryk i sort og hvid.

Et fint initiativ Karina Søgaard og hendes sønner Stefan og Villads er troppet op for at producere noget til væggen i en tid præget af hjemmeferie.

- Det er coronatid og derfor også hjemmeferie. Et eller andet skulle der ske, og det er lidt trist ikke at lave noget og bare blive hjemme, så vi er taget herned, siger Karina Søgaard, mens den ene søn laver tryk og den anden egentlig hellere bare vil videre.

- Det er et rigtigt fint initiativ af Ringsted Kommune, og en god måde at lære de forskellige institutioner bedre at kende på, slår Carina Søgaard fast.

Det er Ann-Louise Andersen, der underviser i billedkunst på Ringsted Musik- og Kulturskole. Foto: Anders Ole Olsen

At øge kendskabet til kulturinstitutionerne er også hele humlen i aktivitetsdagen, spørger man Torsten Baggesen, der er daglig leder af Ringsted Musik- og Kulturskole.

- Der er ofte mange, der glemmer, at vi også tilbyder meget mere end musikundervisning, og dagen her er en meget fin måde også at præsentere vores billedkunstfag, som i dette tilfælde, siger Torsten Baggesen, der glæder sig over dagens første fremmøde.

- Det handler om at vise, hvad vi kan, men det gør vi ikke uden et godt fremmøde. Jeg synes virkelig, at man kan mærke, at folk er interesserede i at komme ud og lidt væk hjemmefra.

Den vigtige kultur Ann-Louise Andersen er billedkunstlærer ved Ringsted Musik- og Kulturskole. Hun mener, at aktivitetsdagen både kan skaffe nye elever, men også udbrede budskabet om vigtigheden af kunst og kultur, særligt i lyset af coronakrise.

- Vi har næsten ikke lavet andet end at høre til musik, se film eller gå på museum og se på kunst under corona. Men før vi kan det, er der jo nogen, der skal lave det først, siger Ann-Louise Andersen, der selv er billedkunstner, men også underviser i billedkunst på Østerbro i København, når hun ikke lige er i Ringsted.

- Musik- og kulturskolerne er på mange måder med til at forme fremtidens kunst.