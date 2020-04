En indeklimaundersøgelse i Klostermarkens Børnehus (billedet) viste tegn på dårlig akustik på to stuer. Nu vil Børne- og Undervisningsudvalget have undersøgt alle kommunens daginstitutioner.

Vil undersøge indeklimaet i alle daginstitutioner

Børne- og Undervisningsudvalget i Ringsted Kommune vil have undersøgt indeklimaet i alle daginstitutioner i kommunen i 2021. En indledende undersøgelse i Klostermarkens Børnehus og Børnenes Hus i Jystrup viste tegn på dårlig akustik og for meget sollys.

Undersøgelsen viste, at der i de to stuer Mariehønsene og Uglestuen er dårlig akustik. I Børnenes Hus i Jystrup blev der i Lille Stue konstateret et højt niveau af dagslys, som gør, at lokalet bliver meget varmt om sommeren.

Nu vil Børne- og Undervisningsudvalget have undersøgt alle daginstitutioner i Ringsted for eventuelle problemer med indeklima.

Indeklimaundersøgelserne på de to daginstitutioner blev udført som et pilotprojekt vedtaget af byrådet sidste sommer.

- Det er glædeligt, at der ikke blev fundet nogen større problemer i de to daginstitutioner. Nu ønsker vi at få et præcist billede af situationen i de øvrige institutioner, og det håber jeg, at vi kan finde penge til, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Klaus Hansen (V).

Udvalget vil have oprettet et budgetforslag på det kommende års budget. Indeklimaundersøgelserne vil altså derfor først kunne finde sted i 2021.