Se billedserie Nancy Kristiansen med sine piger Melina og Marlie går ud og samler ind for Børns Vilkår på søndag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Vil gerne gøre noget godt for andre

Ringsted - 18. marts 2021 kl. 08:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Når Børns Vilkår har landsindsamling søndag den 21. marts er Nancy Kristiansen fra Farendløse på gaden med sine to piger Melina på syv år og Marlie på fire.

Børns Vilkår samler ind til arbejdet for udsatte børn i Danmark. Pengene skal blandt andet gå til BørneTelefonen, som har eksisteret siden 1987, og som tusindvis af børn og unge ringer til for at få hjælp af en frivillig rådgiver.

Sidste år havde BørneTelefonen 52.700 samtaler med børn og unge. Desværre henvender mange børn sig forgæves, fordi der er kø på linjen. Over halvdelen af de henvendelser, BørneTelefonen fik i 2020, blev ikke besvaret.

Da samfundet lukkede ned under corona, kom mange børn og unge i klemme. Mange blev isoleret i hjem med vold og misbrug. Her blev BørneTelefonen en livline for rigtig mange børn og unge.

Børns Vilkår oplever, at rigtig mange danskere ønsker at støtte og gå på gaden til årets indsamling.

- Vi vil gerne gøre en forskel og hjælpe de børn, som har brug for det, så børn, der ringer til børnetelefonen kan få hjælp, siger Nancy Kristiansen.

Hun har talt med sine piger om, hvorfor de skal ud at samle penge ind.

- Jeg tror, der er godt for pigerne at komme ud og gøre noget godt for andre, mener Nancy Kristiansen.

Der er så mange, som har brug for hjælp. Nancy Kristiansen er ved at læse til socialrådgiver, og omsorgssvigt af børn optager hende meget. I studieforløbet ser hun hele tiden cases med børn, der ikke har det godt. Derfor vil hun gerne på denne måde give et bidrag til at hjælpe andre.

Det er første gang Nancy Kristiansen og hendes døtre skal ud at samle ind. De havde meldt sig som indsamlere sidste år, men måtte melde fra igen, da de var nødsaget til at gå i corona-karantæne.