Se billedserie Det gamle traktørsted kan måske bruges som en del af det kommende aktivitets- og naturhus. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vil du være med? Borgere kan sætte fingeraftryk på nyt aktivitetshus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil du være med? Borgere kan sætte fingeraftryk på nyt aktivitetshus

Ringsted - 29. december 2019 kl. 11:58 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens de sidste lunser af julens gode retter er ved at sætte sine spor på sidebenene, kan det være opløftende at tænke på, at der er et nyt aktivitets- og naturhus på vej til Ringsted Kommune, nærmere bestemt ved det gamle traktørsted i Vrangeskov tæt ved Haraldsted Sø.

Hvad huset skal indeholde, er ikke helt bestemt, men sikkert er det, at det gerne må komme alle naturelskere til gavn og glæde. Det være sig dem, der holder af en stille gåtur med mulighed for at nyde medbragt mad i det fri, såvel som de aktive sportsudøvere, der kan lide at få mudder under sko eller cykeldæk.

Det er Landsbyklyngen Søskovlandet, der står bag projektet. Men man vil gerne have, at så mange interesserede borgere i Ringsted Kommune giver deres besyv med. Derfor har idrætsforeninger og lokale skoler fået en invitation til et borgermøde mandag 6. januar klokken 19 i Vigersted Hallen. Men alle interesserede borgere i Ringsted Kommune er velkomne.

Søger kompetencer »For at vi alle i Søskovlandet - Fjællebro/Kværkeby, Vigersted, Jystrup/Valsølille og Haraldsted/Allindemagle - kan få størst glæde af Aktivitets- og Naturhuset er det vigtigt, at styregruppen og vores nye rådgivere får en ekstra omgang input til brugen af huset og hvilke faciliteter, der er mest brug for. Derfor inviteres alle interesserede fra hele kommunen til borgermøde«, lyder opfordringen fra Søskovlandets bestyrelse.

Ulrich Hjort Hansen, der som formand for Landsbyklyngen Søskovlandet er tovholder på projektet, uddyber:

- Vi vil gerne have input og nogle kompetencer i forhold til, hvordan projektet skal udformes. Jeg ved for eksempel ikke noget om, hvad barfodsløbere har brug for. Er det bare nogle tæpper til, når man skifter sko, så finder vi nok ud af det. - Men vi skal altså gerne blive meget mere præcise og kunne konkretisere behov og funktioner, så vi kan nå til en skitse med det principielle flow af mennesker for, hvordan det skal hænge sammen.

Får anerkendelse I december måned har Ulrich Hjort Hansen sammen med andre fra bestyrelsen og Naturstyrelsen, der ejer skoven, været til møde med Realdania. Her var der anerkendelse at hente for det arbejde, der indtil videre er udført.

- Vi er for eksempel allerede langt fremme omkring borgerinddragelse, kunne vi se, siger Ulrich Hjort Hansen.

- Og vi kan fornemme, at man synes, det er en rigtig god ide og et rigtig godt projekt, vi har, og at man synes, at vi er ret godt på vej. Vi sidder jo i vores egen lille fuglerede og tror, det er rigtigt, hvad vi gør. Men er det nu også det? Det var rart at få det bekræftet.

Han vurderer, at der skal holdes flere borgermøder, inden det ligger fast, hvad natur- og aktivitetshuset skal indeholde. Derefter skal det sendes videre til en arkitektgruppe, der kan hjælpe med at udforme skitsen, der skal bruges til den endelige ansøgning.

Stor pulje Der er en pulje på 50 millioner kroner til de landsbyklynge-projekter, der lige som Søskovlandet har modtaget projektstøtte. Men langt fra alle projekter er lige så store som dét, der er i støbeskeen i Vrangeskov.

Ifølge Ulrich Hjort Hansen er der god opbakning fra Ringsted Kommune. Det forventes, at et såkaldt trailcenter, som der politisk har været arbejdet på i Ringsted Kommune, formelt set smelter sammen med huset i Vrangeskov senere på måneden.

Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har bevilliget 200.000 kroner, mens Ringsted Kommune har bevilliget 40.000 kroner fra helhedsplanpuljen til natur- og aktivitetshuset.

1. september er ansøgningsfrist for at søge anlægsstøtte til projektet.

relaterede artikler

Landsbyklynge får penge til naturhus-projekt i Vrangeskov 06. november 2019 kl. 16:36