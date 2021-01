Se billedserie Sonja Bomberg, Circle of Mindfulness, tilbyder nu yoga-mindfulness online. Foto: Bodil Pinholt

Vigtigt at være i balance med sig selv

Ringsted - 06. januar 2021 kl. 08:20 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

- Nu hvor vi bliver lukket ned, bliver det endnu vigtigere, at man er i balance med sig selv, siger Sonja Bomberg, indehaver af Circle of Mindfulness i Ringsted.

Hun tilbyder derfor yoga-mindfulness online, indtil det igen bliver muligt at samle hold i lokalerne i 100-meter huset på Haslevvej 11 på hjørnet af Rugvænget.

Omstillinger kræver, at man er ret robust inden i. Og mange har været nødsaget til at omstille sig her med coronaen. Det kan være svært, når man lukker alting ned og vi bliver buret inde derhjemme. Vi ryger ud af de daglige rutiner.

Vi er jo vanedyr, og når virkeligheden bliver anderledes, uden vi har indflydelse på det, kan det være svært at kapere at skulle lægge dagligdagen om. Især, hvis man ikke selv er i balance.

Sonja Bomberg har værktøjer til at finde den indre balance, og det er med yoga og mindfulness. Hun har derfor lavet en lukket facebookgruppe for sine medlemmer og har lagt et program op, som de kan træne efter, og dermed holde kroppen ved lige.

Sonja Bomberg ved om nogen, hvad det vil sige, ikke at være i balance. Oprindeligt var hun bogholder, og i 2005 gik hun ned med stress.

Der begyndte hendes rejse med at finde noget andet i stedet for det hamsterhjul, hun var havnet i.

Hun begyndte at tænke over, hvordan hun kunne få et bedre liv, og dermed kom hun ind i mindfulness og yoga.

Hun er uddannet fysiurgisk massør, mindfulness instruktør, børneyogalærer og yogalærer. Hun er forældre/barn instruktør i gymnastik og NANO basket coach (motoriske lege og boldøvelser for børn, red.).

For nogle år siden etablerede Sonja Bomberg Circle of Minfulness med mindfulness meditation og mindful yoga.

Foruden yoga og mindfilness for voksne tager Sonja Bomberg ud og holder arrangementer på biblioteker, blandt andet med babymassage. For cirka et år siden fik hun klinik i Søgade, og i februar sidste år, flyttede hun til 100-meter huset på Haslevvej 11, under samme tag som Ringsted Sport og Træningscenter.

- Fra februar var det meningen, at det skulle være fuldtids, men så kom coronaen, fortæller Sonja Bomberg.

For Sonja Bomberg er yoga en livsfilosofi, der handler om balance i kroppen og sjælen.

- For mig, når jeg laver yoga, går man det indefra og ud. Hovedessensen er, at man mærker sin egen krop. For mig handler det ikke at komme ud at stå i nogle flotte og fine stillinger. Det handler om, hvad kan min krop, siger Sonja Bomberg.

Stillinger er en del af yoga, men det handler også om den indre tilstand.

I den vestlige verden er der fokus på hovedet, og vi har ligesom lært, at det hele foregår oppe i hovedet. Vi får ikke kroppen med.

- Det der sker i hovedet forplanter sig ned i kroppen, mener Sonja Bomberg.

Og kan vi få balance i vort nervesystem, så styrker det immunsystemet.

For Sonja Bomberg handler det ikke om at lave alting til perfektion, men lave, hvad ens krop kan.

- Det er det med at overgi sig, at møde sig selv med venlig kærlighed, hvad kan jeg, og så fokusere på de muligheder, der er i stedet for at se på begrænsninger, siger Sonja Bomberg.

Det er vigtigt at fokusere på bevægelighed, for ellers sætter alting sig fast - især når man bliver ældre. Fokus på det, man kan. Det giver bedre mobilitet.

- Det er en god måde at passe på sig selv på, understreger Sonja Bomberg.

For Sonja Bomberg er det vigtigt at se helheden, i stedet for at se krop og hoved som to isolerede dele.

- Hvis du kun bruger hovedet hele tiden, så er det hjernen brænder sammen, og det giver stress, fortæller Sonja Bomberg.

Yoga handler om at lytte til sig selv og sin mavefornemmelse.

- Man skal have lidt vilje til at lytte til, hvad der egentlig er vigtigt for mig. Finde ind og blive tro mod sig selv og hvile i sig selv og, hvad, der er godt for mig, siger Sonja Bomberg.

Circle of Mindfulness har både tilbud for børn og voksne i 100-meter huset på Haslevvej 11. Sonja Bomberg tager også ud med sin kuffert med forskellige rekvisitter, der kan stimulere børns sanser.

Yogacentret har Baby Circle med hold i MoBeLe - motorik, bevægelse og leg. Det er Sonja Bomberg, der har sammensat MoBeLe, og hun udvikler løbende på det.

I gennem 10 år har Sonja Bomberg arbejdet i vuggestue, hvor hendes fokusområde har været at lave bevægelsesaktiviter med børnene. Hun mener, at det er vigtigt at komme tidligt i gang for at få en god motorisk udvikling, som bliver grundlagt tidligt i livet.

Når børn bliver født er de spejlblanke, og der er ingen forbindelse mellem højre og venstre hjernehalvdel. Der skal bygges en god hjernebro, oplyser Sonja Bomberg.

- Det er bare med at komme i gang med at lege. Man gør sine børn en kæmpe tjeneste med hensyn til udvikling af hjernen, fortæller Sonja Bomberg.

Når børnene bliver lidt større og kommer i skole, kunne Sonja Bomberg godt tænke sig, at der kommer mere leg ind i undervisningen. Hun tror, man kan gøre børnene en tjeneste med mere bevægelse, specielt de børn, der har svært ved at sidde stille på en stol.

Baby Circle har løbende hold i motorik, bevægelse og leg, MoBeLe og enkelt stående arrangementer i babymassage, motorik med mere. Se mere på hjemmesiden circleofmindfulness.dk.