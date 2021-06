Se billedserie Dorthe Brynningsen, Angorahuset, med hannen Pink. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vigtigt at kaninerne kan grave i jorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vigtigt at kaninerne kan grave i jorden

Ringsted - 23. juni 2021 kl. 08:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Obama, Orlando og Pink tager sig en slapper i sommervarmen. Obama har gravet sig ned i en hule i jorden, hvor der er køligt. Obama, Orlando og Pink er angorakaniner, som hører til i Angorahuset i Kværkeby.

Dorthe Brynningsen er en af de få angoraavlere, der er i Danmark. I 1980'erne var der cirka 100 avlere, men i dag kun avlerne tilbage. Måske skyldes det, at mange tager afstand fra de hårdhændede kinesiske avlere, som plukker ulden af kaninerne. Det gør man ikke i Danmark. Her bliver den klippet med saks.

Dorthe Brynningsen viser, hvordan hun klipper Obama med saks. Det er en proces, der kan tage en til to timer, alt efter, hvor livlig kaninen er. Obama ligger stille og roligt, mens Dorthe Brynningsen klipper den bløde uld af.

Interessen for angorakaniner kommer af, at Dorthe Brynningsen altid har interesseret sig for at hækle og strikke. Allerede som ni-årig strikkede hun sin første bluse. Så kom interessen for at kunne lave sit eget garn.

I 2004 besøgte Dorthe Brynningsen Angoraland på Bornholm, og det inspirerede hende til selv at have kaniner og lave sit eget garn. Derfor anskaffede hun to angorakaniner og lavede hus og løbegård til dem.

- Det er vigtigt for mig, at mine kaniner kan grave, og de skal kunne leve naturligt, siger Dorthe Brynningsen.

Kaninerne skal ikke bare gå på tråd.

For fire år siden flyttede Dorthe Brynningsen til Kværkeby med sin familie. De kommer fra Brøndby, hvor de også havde kaniner.

Angorahuset har selv bygget bure og løbegårde til kaninerne, så de kan komme ud og løbe frit.

Foruden tre voksne hanner har Dorthe Brynningsen fire hunner, som hun avler på og i øjeblikket har hun 13 unger tilbage af dette års kuld.

Angorahusets kaniner får kun ét kuld unger om året, for Dorthe Brynningsen har også sit arbejde at passe ved siden af. Hun er bioanalytiker og arbejder som embryolog på en fertilitetsklinik på Frederiksberg.

Nogle af kaninungerne bliver solgt, og her er der meget vigtigt for Dorthe Brynningsen at vide, at de får det godt, der hvor de kommer hen.

- Jeg sælger kun til noget, hvor jeg ved, at de kan komme ud i løbegård, slår Dorthe Brynningsen fast. Hun sikrer sig også altid, at hvis det er et barn, der skal have en af hendes kaniner, så skal der være en voksen, der kan klippe den.

Angorakaniner skal klippes hver tredje måned, og det er fra de er tre måneder gamle. En fuldvoksen kanin giver cirka 100 gram førstesorteringsuld per klip. Her skal ulden være fire centimeter. Anden sortering er kortere.

Dorthe Brynningsen spinder selv ulden. Angorauld er det sværeste at spinde, fordi der er ikke lanolin i det, og der er ikke dækhår. Ulden er meget fin og glat.

Noget angorauld bliver spundet sammen med merinould, men det spinder Dorthe Brynningsen ikke selv.

Angorauld er velegnet til mindre ting som sokker, huer og halsedisser. Den rene angorauld fnuller meget og så er den meget varm, så den bruges ikke så meget til bluser.

For nogle år siden fik Dorthe Brynningsen lyst til at udstille sine kaniner, men hun fik at vide, at det kunne hun ikke, fordi kaninerne går ude og graver. Hun stille alligevel op i 2015, men blev diskvalificeret fordi kaninerne havde urenheder i ulden og så var de for små.

Det fik dog ikke Dorthe Brynningsen til at give op. Hun blev ved med at melde sig til udstillinger, og har da også opnået næsten topkarakterer for sine kaniner - 95 ud af 100 point.

- Det er jeg godt tilfreds med, siger Dorthe Brynningsen.

Det kræver dog, at kaninerne en måned inden udstillingen går på tråd, så pelsen kan være fin. Efter udstillingerne får kaninerne lov at komme ud i det fri igen.

Når hun gerne vil udstille, er det blandt andet for at vise, at danske kaniner har det godt.

- De her er fredelige. Det er en god og kærlig kanin, som er god til børn. De skal bare klippes, siger Dorthe Brynningsen og tilføjer:

- Det er ikke det store at klippe.

Hver anden måned mødes Dorthe Brynningsen til spindetræf, og det er ikke kun angorauld, der bliver spundet. Det er også andre slags garn.

- Så får man spundet og udvekslet erfaringer, siger Dorthe Brynningsen, der skal holde spindetræf i august.

Ulden fra Dorthe Brynningsens kaniner kan købes via hendes hjemmeside: Angorahuset.dk