Se billedserie Natalia Tricolici kom til Danmark for ti år siden som au-pair og er nu i gang med en SOSU-uddannelse. Foto: Bodil Pinholt

Vigtigt at gå efter et mål

Ringsted - 04. august 2021 kl. 08:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Natalia Tricolici har altid haft mål i tilværelsen, og for hende er vejen til målet lige så vigtig som at være i mål.

Hun er nu godt på vej til at nå sit mål om at få en uddannelse som SOSU-assistent.

Natalia Tricolici, der kommer fra Moldova, har boet i Danmark i ti år. Hun kom til hertil som au-pair. Forinden havde hun været engelsklærer og været i USA i to år som au-pair, hvor hun også gik på universitetet. Det gav hende god erfaring. Da hun vendte tilbage til Moldova fik hun arbejde i et tysk firma, der solgte dæk.

- Jeg ville noget mere. Jeg tror altid, jeg har været aktiv, siger Natalia Tricolici.

Derfor søgte hun til Skandinavien som au-pair. Det blev Danmark, fordi det var den korteste vej med hensyn til visum.

- I 2011 kom jeg til en dejlig familie i Bringstrup, som jeg boede hos, fortæller Natalia Tricolici.

Samtidig gik hun på Lær Dansk sprogskole i Ringsted. Det var hun glad for.

- Jeg synes virkelig, det var en inspirerende lærer, jeg havde, siger Natalia Tricolici.

Lær Dansk havde et frivilligt team, som hjalp andre kursister med at lære dansk, og det blev Natalia Tricolici en del af .

- Det var virkelig en god læring, også for mig selv, beretter hun.

Hun var med, da de frivillige fra Lær Dansk fik i 2015 Ringsted Kommunes integrationspris.

Mens Natalia Tricolici gik på Lær Dansk tog hun også ekstraundervisning for at styrke sine danskkundskaber.

I 2015 kom Natalia Tricolici med i Bydelsmødre i Ringsted, som er en frivillig organisation, der hjælper andre kvinder til at blive integreret i det danske samfund. Hun er stadig med i Bydelsmødre.

Natalia Tricolici mener, at det at have et arbejde, er en af de vigtigste veje til at blive integreret. Selv om man måske ikke er så god til sproget, så skal man kaste sig ud i det.

- Det er vigtigt at huske, at man har en stor bagage med, der hvor man kommer fra, siger Natalia Tricolici.

Efter hendes mening er man hverken mindre god eller mindre professionel, fordi man mangler sproglige færdigheder.

- Husk, du er et eller andet, understreger Natalia Tricolici.

Samtidig er det vigtigt at huske, at når man kommer her, så starter man fra nul og skal kæmpe sig videre derfra.

- Tag din erfaring og tag din oplevelser og brug dem, råder Natalia Tricolici.

- Jeg tænkte, at frivillige arbejde er en vigtig vej til målet.

Derfor kom hun tidlige i gang med frivilligt arbejde, og det har betydet, at hun har fået venner og netværk.

En af hendes bedste veninder i dag er en af de kursister, hun hjalp på sprogskolen.

- Du lærer af hver eneste person, du kender, slår Natalia Tricolici fast.

Læringen går begge veje. Da Natalia Tricolici havde taget sin eksamen på sprogskolen, måtte hun overveje sine muligheder for at komme videre. Hun sendte sit lærerdiplom fra Moldova til ministeriet, men manglede nogle pædagogiske kurser for at få fuld godkendelse, så kun kan blive lærer eller pædagog her. Da kurserne var om morgenen, hvor Natalia Tricolici arbejdede som ufaglært SOSU-assistent, valgte hun i stedet at søge ind på SOSU-grundforløbet i Brøndby. Her var der nemlig undervisning om aftenen. Efter grundforløbet kom hun ind på hovedforløbet i Ringsted, som hun bliver færdig med til april næste år.

I øjeblikket er hun i praktik på Roskilde Sygehus, og hun er meget glad for det.

Man skal starte et sted og kæmpe for at komme videre. Hun har selv haft rengøringsjob og arbejdet som ufaglært i Roskilde Kommune.

- Hvis du har en PHD, og du skal gøre rent, når du kommer her, så skal du ikke skamme dig, siger Natalia Tricolici.

For hende gælder det om at være åben og suge til sig. Når hun er i praktik, så ser hun alle omkring sig som sine vejledere og lærer, lytter og stiller spørgsmål.

- Vi som mennesker skal lære hver dag, slår hun fast.

Hun oplever danskerne som hjælpsomme, hvis hun står med et sprogligt problem. De hjælper gerne. Det er bare om at spørge.

For Natalia Tricolici er det også vigtigt at give noget, så vil der altid komme noget tilbage.

- Man skal give det bedste af sig selv og være det bedste af sig selv, mener hun.

Natalia Tricolici råder folk til at forfølge deres drømme.

- Du skal gøre det, for der er muligheder. Det med sproget kommer, forsikrer Natalia Tricolici.

- Det er dig, der skal kæmpe og ikke staten. Du skal være taknemmelig for alle de muligheder, du har her, understreger hun.

Hvis man føler sig alene, så meld dig til noget frivilligt arbejde, lyder hendes råd. Frivilligt arbejde er også godt på dit CV. Det har hun selv mærket.