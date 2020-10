Se billedserie Viggo Mortensen ankommer til gallapremiere ved filmen Falling, som er hans instruktørdebut. Han spiller selv med i filmen. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Viggo Mortensen: Dejligt at være hjemme på Midtsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viggo Mortensen: Dejligt at være hjemme på Midtsjælland

Ringsted - 31. oktober 2020 kl. 17:53 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

- Jeg siger tak, fordi I tager herhen i biografen i stedet for at tage på skovtur.

Sådan sagde Viggo Mortensen, da han kom til den første af to biografsale, som MovieHouse Ringsted havde valgt at vise hans film Falling i, ved en storstilet gallepremiere lørdag eftermiddag.

Den dansk-amerikanske skuespiller kan med filmen nu også kalde sig instruktør, og han var inviteret for at præsentere sin film for et nysgerrigt publikum.

Én blandt publikum ville gerne vide, hvordan det er for Hollywoodstjernen, der taler flydende dansk, at være »hjemme« igen.

- Det er dejligt, lød det mildt, inden Viggo Mortensen fortsatte med at fortælle om sin rejse rundt til andre lande med sin film.

Senere uddybede han over for DAGBLADET Ringsted, at Ringsted og Midtsjælland stadig har stor betydning for ham.

Viggo Mortensens nu afdøde faster, Tulle Olsen, boede hele livet ved landsbyen Vigersted lidt uden for Ringsted, og den berømte skuespiller har besøgt byen og egnen utallige gange, selv om han er vokset op i blandt andet USA.

- Jeg har stadig et særligt forhold til Midtsjælland. Det er altid dejligt at være her, især om efteråret, som er min yndlingsårstid. - Jeg har også fundet tid til at gå en tur i skoven, selv om jeg har travlt, fortalte den nyslåede instruktør, inden han røbede, at det store familiære gensyn i Danmark, skete fredag aften efter en fremvisning af Falling i København.

- Vi havde en familiepremiere. Vi mødtes i Dragør, hvor en af mine kusiner kører en lille biograf. Der kom familiemedlemmer fra Jylland, Midtsjælland og fra Københavnsområdet. Det var en dejlig aften, fortalte han. Viggo Mortensen spiller selv en af de bærende roller i filmen.

Falling kan ses i MovieHouse Hellerup fra den 3. november og MovieHouse Ringsted fra den 5. november.