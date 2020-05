Vidner søges til voldeligt opgør mellem to familier

En 54-årig mand blev samme aften bragt på skadestuen med en skade i et ben og med mistanke om, at der var tale om en gammel skade, der var brudt op.

Det viste sig efterfølgende, at skaden var opstået som følge af vold i forbindelse med opgøret på vejen.

Den sag efterforsker politiet nu og har behov for at få kontakt til vidner, der har eller kan have set slagsmål / uorden på stedet, for at få klarlagt hele hændelsesforløbet og for at få draget nogen til ansvar.