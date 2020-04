Video og billeder: Ilden har godt fat: Brandfolk er på overarbejde ved Jysk

Den kraftige vind gør det svært for det talstærke brandkorps at få styr på branden i Jysk og Aqua Nordic i Industriparken i Ringsted.

Flammerne står onsdag sidst på eftermiddagen op gennem taget på bygningen, der ud over butikker også rummer varelager.

Branden har så godt fat, at hele bygningen allerede nu er hårdt medtaget og ikke ser ud til at kunne reddes.

Det samme gælder for borgere øst for området Haslevvej mod vest, Bragesvej mod syd og Thorsvej mod nord.

Branden blev anmeldt kort før klokken 14 til Midtsjællands Brand og Redning og Midt- og Vestsjællands Politi, og i løbet af eftermiddagen har politiet anmodet borgere i nærområdet om at søge indendørs og lukke vinduer, døre og eventuel ventilation.

Der er stor interesse for branden ved Næstvedvej i Ringsted: Foto: Jens Wollesen

Politiet har afspærret området tæt ved branden og også spærret for trafik på Næstvedvej i retning fra rundkørslen ved Ahorn Alle og op til Odinsvej.

Afspærringen er blandt andet nødvendig for at holde de mange interesserede borgere i behørig af stand.

Hos Midt- og Sydsjælland Brand & Redning er vagthavende overbebyrdet med opgaver, og meddeler kortfattet, at der ikke er mulighed for at komme med detaljer om branden på nuværende tidspunkt.