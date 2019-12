Video: Små og store sparker sig til sejre

Thai- og kickboksning minder om hinanden, men er ikke helt det samme alligevel. Hvis man vil se mere af de hårdtsparkende kampsporter er muligheden der lørdag aften i Ahorn Hallen i Ringsted.

Her er der fuld gang i stævnet Kings of the Ring arrangeret af klubben Ringsted Muay Thai.

Klubben stiller selv med flere deltagere, som har både danske og nordiske mesterskaber at prale af. Men derfor skal man ikke ligge på den lade og hvile på medaljerne.

Klubbens tanke med stævnet er netop at udvikle egne medlemmers talenter ved at lade dem møde fightere fra andre klubber i Danmark og fra andre lande.

Når stævnet er slut lørdag aften, skulle alle deltagerne gerne have fået mere ide om, hvordan det er at være professionel udøver at thai- og kickboksning.