Se billedserie Et kvarter inden rejsegildets begyndelse blev der stadig arbejdet på tilbygningen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Video: Nye lokaler til elever med autisme

Ringsted - 21. november 2017 kl. 10:26 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som det hør og bør til et rejsegilde var pølserne klar og sodavandet koldt, da arkitekten sluttede sin tale med at udråbe tre korte og et langt hurra for Vigersted Skoles nye tilbygning.

Omkring 50 mennesker - heraf cirka 15 elever - tog del i fejringen af udvidelsen mandag formiddag. Det er skolens A-afdeling, der er blevet udvidet; en afdeling der er målrettet elever med autisme.

Skoleleder Jette Wase Hansen er glad for, at de autistiske elever nu har fået tidssvarende lokaler til Vigersted Skole ved Ringsted.

- Jeg tænker helt sikkert, at det bliver en fordel for eleverne at være i nogle fysiske rammer, som er lavet til at udvikle dem. Lige nu er deres rammer nogle små, nedslidte lokaler. Bare at komme ud af dem, tænker jeg, vil gøre en kæmpe forskel, siger Jette Wase Hansen.

De autistiske elever på Vigersted Skole er delt mellem to områder på skolen. Det ene sted er en ombygget del af skolen, mens det andet sted er en gammel lærerbolig ved siden af skolen. Det er lokalerne dér, der nu erstattes af den nye bygning.

De 189 kvadratmeter, som skolen bliver udvidet med, skal indrettes med undervisningslokaler og grupperum, der skal give skolens autistiske elever den bedst mulige undervisning.

Men udvidelsen har haft sine problemer i skubbet fra tegnebræt til bygning. Først fastlagde politikerne et budget og nogle rammer, indenfor hvilke entreprenørerne kunne komme med forslag til, hvor meget der kunne bygges.

Herefter blev budgettet udvidet betragteligt, og entreprenørerne kunne byde ind på en fast opgave. Da den blev dyrere end forventet, foreslog Børne- og Uddannelsesudvalget, at budgettet blev udvidet igen. Det nægtede byrådet, og derfor står den 6,1 millioner dyre tilbygning som en statue for det kompromiset kunst.

Det forvirrende forløb fik også en kommentar med fra borgmester Henrik Hvidesten (V), der var med til rejsegildet.

- Jeg er jo rigtig glad for, at vi er nået så langt i den her byggeprocess, at vi i dag kan fejre rejsegilde. Jeg ved godt, at der har været bump undervejs og jeg ved, at nogle af bumpene også får betydning for, hvornår vi rent faktisk bliver færdige herude, sagde borgmesteren i sin tale.

Først i starten af det nye år vil tilbygningen være helt færdig, men allerede nu er lærerne i gang med at planlægge undervisningen i de nye lokaler.

- Medarbejderne er allerede i gang med at tænke tanker; hvilke elever skal være hvor, hvordan skal indretningen være og så videre. Så det er vi i fuld gang med, siger skoleleder på Vigersted Skole, Jette Wase Hansen.