Se billedserie De lokale gymnaster er i fuld gang med forberedelserne til Sjællandsmesterskabet på hjemmebane. Foto: Thomas Olsen

Video: Gymnaster får hjemmebane til Sjællandsmesterskabet

Ringsted - 29. januar 2020 kl. 13:30 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag, onsdag, er der præcis en måned til, at den lokale gymnastikforening for første gang nogensinde byder velkommen til Sjællandsmesterskabet i rytmisk sportsgymnastik i Ringsted Sport Center lørdag 29. februar.

- Vi er flere gange blevet spurgt af forbundet, om vi ikke kunne have lyst til at arrangere Sjællandsmesterskabet og denne gang valgte vi så at sige ja. Vi føler ikke længere, at vi kan være bekendt at lade de andre foreninger stå for det store arrangement hver eneste gang, når vi selv stiller med seks grupper til mesterskabet, forklarer træner Mikala Jørgensen.

- Det bliver fedt, at det for en gangs skyld er pailletter og ikke harpiks, der er fokus på i sportscenteret. Vi glæder os, tilføjer trænerkollega Lone Frederiksen.

Foreningen har lejet alle tre haller for at kunne tilbyde de op mod 500 deltagende gymnaster fra 10 forskellige sjællandske foreninger optimale forhold til mesterskabet.

Hal A skal bruges til selve konkurrencen, mens hal B er reserveret til opvarmning og hal C til prøvetræning for de deltagende grupper.

For alle aldersgrupper I rytmisk sportsgymnastik er der mellem otte og 14 gymnaster på hvert hold, og de dyster i aldersgrupper fra fem år og op til senior. Ringsted stiller selv med seks hold, der spænder fra 5 til 19 års-alderen.

Der er tale om et kæmpe arrangement for den lokale forening, og derfor har det været nødvendigt at få hjælp fra udøvernes familier. I alt skal der bruges omkring 50 frivillige for at få mesterskabet til at klappe.

- Der er utrolig mange opgaver, som der skal styr på både op til mesterskabet og i løbet af konkurrencedagen. Vi rykker ind i sportscenteret fredag aften, og så går vi ellers i gang med at lægge gymnastikgulv, sætte stole op og arrangere vores tombola, hvor vi indtil videre har fået 119 flotte gaver fra det lokale erhvervsliv. Det har været rart at opleve den store velvillighed, som vores piger har mødt, når de har været rundt og spørge om gaver til tombolaen, siger den ene af de aktive forældre i planlægningsgruppen Susan Selov.

Hun har sammen med Karina Madsen oprettet en større mængde Excel-ark for at holde styr på alle detaljerne.

Udover de mange praktiske opgaver op til stævnet, skal den lokale forening blandt andet også sørge for at stille med frivillige tidtagere og linjedommere, der holder øje med, om gymnasterne holder sig inden for det 15 gange 15 meter store opvisningsgulv.

Forventer overskud Danmarks Gymnastik Forbund kræver, at der bliver taget entre for at overvære stævnet, så det skal der også bruges frivillige til.

- Vi forventer, at vi på grund af tombolaen kan få overskud på stævnet. Det vil i så fald blive brugt til nye materialer og dragter til vores mange gymnaster, siger Mikala Jørgensen.

Der forventes at være fælles indmarch lørdag den 29. februar klokken 10. Herefter begynder Sjællandsmesterskabet for de yngste deltager og herefter fortsætter det indtil seniorholdene afslutter en lang konkurrencedag sidst på eftermiddagen. Herefter venter en intensiv oprydning, så sportscenteret er ryddet for gymnastikudstyr inden klokken 21.

Hvis man har lyst til at støtte arrangementet, kan man kontakte Susan Selov på telefon 22 16 13 32.