Se billedserie Claus Hjort Frederiksen bliver præsenteret for, hvordan hætten med elektroder virker. Foto: Thomas Olsen

Video: Forsvarsministeren besøgte Veterancentret

Ringsted - 01. juni 2018 kl. 14:58 Af Yngve Saxil Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), var fredag formiddag på besøg på Veterancenteret, hvor han skulle høre mere om både marinehjemmeværnet og Veterancentret.

Hos Veterancentret blev ministeren præsenteret for noget af den behandling og forskning, som centeret arbejder med, blandt andet behandling af posttraumatisk stressyndrom også kaldet PTSD.

Forsker Kasper Eskelund, kunne fortælle ministeren om deres behandling af PTSD, hvor de benytter sig af en hætte med elektroder, således at man kunne se på en computerskærm, hvorhenne i hjernen PTSD'en var placeret. Dernæst kunne man så arbejde på, at træne hjernen til at mindske symptomerne.

I alt var der sat fire stande op, hvor forskellige folk fra centeret fortalte ministeren om deres arbejde med at behandle veteranerne.

- Jeg er meget glad og tilfreds med den indsats der bliver gjort for veteranerne, Danmark har ikke en lang historie for at være en krigsførende nation, og derfor var vi heller ikke forberedt på det, dengang veteranerne kom hjem fra Balkan. Jeg tror, man troede den gang, at PTSD ville være noget der dukkede op med det samme, men erfaringer viser at det kan komme 5, 10 eller 15 år senere, sagde Claus Hjort Frederiksen efter præsentationerne og uddybte.

- Der er der blevet gjort en indsats for at øge hjælpen til de PTSD ramte soldater. Det som jeg har hørt her er, at det en super professionel indsats der bliver ydet. Sådan, at når vi udsender folk, så er vi forberedte, for der er en del som desværre bliver syge, og vi har som samfund en forpligtelse, at når vi udsender folk, hjælper vi dem også efterfølgende, sagde han.

Der er ikke nogle tal på, hvor mange soldater der vil blive ramt af PTSD, men Veterancenterets undersøgelse af Hold 7, der var udsendt til Afghanistan i 2009, viste at knap en ud af ti, efter to et halvt år, havde et højt niveau af PTSD-symptomer. 75 procent udviste ingen eller få PTSD-symptomer efter to et havlt år. Claus Hjort Frederiksen, mente da også, at man ikke måtte skære alle veteraner over en kam.

- Man skal huske her midt i diskussionen, at det er et fåtal af soldaterne som bliver ramt og så alvorligt. Langt de fleste kommer styrket hjem og nogle erfaringer rigere, Men en lille gruppe bliver desværre ramt og for dem får det nogle ret alvorlige og dramatiske konsekvenser. Men man må ikke lave den forveksling, at det er alle veteraner der bliver udsendt som bliver syge, sagde han og fortsatte.

- Men, når man sender folk ud på farlige missioner, så er der en særlig forpligtelse til at følge op på det og gøre hvad man kan for at hjælpe.

Chef for Veterancenteret, Oberst Susanne Lund, var glad for,at ministeren havde lagt vejen forbi Veterancenteret.

- Jeg synes at det er rigtigt væsentligt at få fortalt om vores arbejde. Det er rigtig fedt, at ministeren kommer ned og ser det som vi laver her. Mit budskab til ministeren har da også været, at vi her på centeret tilbyder et rigtig godt tilbud til alle veteraner. Samtidig vil vi også gerne gøre opmærksom på, at selvom vi har rigtig mange udsendte soldater, så kommer omkring 90 procent af dem hjem styrket, siger hun.

Der har i perioden fra 1992-2016 været udsendt 31.852 soldater. Hvis man tæller veteraner med fra før 1992, er der omkring 60.000 danske veteraner.