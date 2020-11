Se billedserie Tre elever fra 8. klasse på Allindelille Friskole nord for Ringsted er skuespillere i en kort video om sikker nethandel, som i formiddag blev kåret som vinder i Midt- og Vestsjællands Politikreds. Neema Sejersen (tv.), Ingrid Marie Pedersen og Joachim Braun kan nu se frem til en tur i biografen med popcorn og sodavand sammen med deres klassekammerater. Foto: Anders Ole Olsen

Video: Betjente er imponerede: Den film er bare spot on

Ringsted - 25. november 2020 kl. 09:10 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

8. klasse fra Allindelille Friskole nord for Ringsted har vundet Midt- og Vestsjællands Politi konkurrence om sikker nethandel, der blev sat i gang i oktober i anledning af EU's cybersikkerhedsmåned.

Konkurrencen lød på, at de deltagende klasser skulle indsende en videosekvens på højest 30 sekunder med deres bud på, hvordan man handler sikkert med andre på nettet.

Otte klasser deltog i konkurrencen Midt- og Vestsjællands Politi modtog indslag fra otte klasser, og dommerkomiteen var ikke i tvivl om, at 8. klasse fra Allindelille Friskole havde indsendt den bedste video.

Se filmen Vindervideo om sikker nethandel her i stedet

- Den er bare spot on til målgruppen, sagde politiassistent Lars Andersen fra det kriminalpræventive sekretariat til alle friskolens elever, der var samlet i skolegården for at hylde vinderklassen.

Han tilføjede, at det ifølge politiets statistikker særligt er børn og unge fra 14-15 års alderen og op til midt i 20'erne, der bliver snydt, når de handler på nettet.

Skoleeleverne har i løbet af oktober lært om sikker nethandel og de mulige faldgruber ved at handle på internettet. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i én bestemt kriminalitetstype, nemlig it-relateret økonomisk kriminalitet. Det særlige ved samhandelsbedrageri er, at handlen foregår mellem to privatpersoner på nettet.

Præmie til hele klassen Vinder-klassen fik overrakt et diplom og kan desuden se frem til en biograftur med sodavand og popcorn.

Lokalbetjent Claus Andersen (tv.) og politiassistent i det kriminalpræventive sekretariat i Midt- og Vestsjællands Politi Lars Andersen overrakte diplom og biografbilletter til 8. klasse fra Allindelille Friskole. Foto: Anders Ole Olsen

- Vi har brugt flere uger på at lave videoen, men vi havde ikke lige forventet, at vi ville vinde, lyder det samstemmende fra de glade elever fra 8. klasse, som alle har bidraget med ideer til videosekvensen.

Det er Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi, som er kommet på ideen om konkurrencen, og tilbagemeldinger er så positive, at kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi Camilla Broholm forventer, at konkurrencen bliver gentaget næste år i forbindelse med EU's europæiske måned for cybersikkerhed.