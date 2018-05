Video: 2100 løb gennem Ringsted i dag

- Far løber 10 kilometer, jeg løber fem og børnene to kilometer, forklarede Julie Siggaard, der til daglig løber i Rimo.

- Jeg gør det for samarbejdet og hyggens skyld. Og så for at give lidt igen til foreningen, der har givet mig så meget - og for som halvgammel at gøre mig lidt nyttig, lød det smilende fra Ella Sohrbeck.