Se billedserie Victor Ebbesen har både elektronisk musik, sangskrivning og sammenspil på Vrå Højskole. Foto: Helle Møller Riis

Victor vil satse på musikken

Ringsted - 21. juli 2021 kl. 05:49

Victor Ebbesen fra Ringsted har aldrig været bange for at prøve ting af - eller for at rejse langt væk for at gøre det. Imellem folkeskolen og gymnasiet tog han fra Benløse til Geraldton i Vestaustralien, og efter studentereksamen og et sabbatår hjemme i det sjællandske tog han til Vrå Højskole i Nordjylland for at prøve musikken af:

- Jeg var egentlig kommet ind på Den Rytmiske Højskole i Vig, men jeg følte lidt, at det ville være som at gå på højskole i baghaven. Vrå var den danske højskole, der lå allerlængst væk fra det parcelhuskvarter, hvor jeg voksede op. Det tiltalte mig, fortæller han i en pressemeddelelse.

Victor Ebbesen ankom en sommerdag i august 2020 og kendte absolut ingen, men det kom han hurtigt til:

- Højskolen er jo som et andet hjem. Der er altid nogle at være sammen med og noget at lave. Jeg fandt lynhurtigt sammen med de andre elever, siger Victor, der også hurtigt fandt vej til højskolens mange musiklokaler.

Det første semester i Vrå valgte han fag som sammenspilsmusik, sangskrivning og lejrbålsguitar, og det andet valgte han elektronisk musik, musikteori og sangskrivning:

- Jeg tror, at jeg har suget al den musik ud af Vrå, som jeg overhovedet har haft mulighed for. Det er for mig et meget inspirerende miljø at være i - og helt anderledes end noget andet undervisning, som jeg har oplevet. Både på grund af lærerne, men også på grund af de andre elever. Her er altid nogle at jamme med, altid nogen der har lyst til at være med på en øver. Her sker noget konstant, og så er det samtidig et enormt trygt miljø, hvor man ikke er bange for at dumme sig.

Victor Ebbesens højskolebegejstring har smittet så meget af, at en gymnasiekammerat fra Ringstedegnen efter sommerferien starter på Vrå Højskole. Victor selv bliver også et semester mere, stadig med fokus på det sociale, men mest med drømmeuddannelsen populærmusik og lydproduktion ved Aalborg Universitet i sigte:

- Jeg søger ind via kvote 1 her i juli, og herefter venter der en optagelsesprøve. Den vil jeg gøre mig klar til på højskolen. Stedet her har virkelig givet mig troen på mine egne evner og givet mig modet til at satse på musikken, og samtidig har jeg fået så meget netværk i Nordjylland, at en uddannelse i Aalborg er helt perfekt.